∆εν υπάρχουν µόνον τα Χανιά της ευµάρειας. Υπάρχουν και εκείνα της αβεβαιότητας µε χιλιάδες Χανιώτες να αγωνιούν για το αν θα σώσουν το σπίτι τους. Πρόκειται για εκείνους που πήραν κάποτε στεγαστικό δάνειο αλλά µετά την κρίση, αδυνατούσαν να πληρώσουν τις δόσεις. Τα δάνεια εκχωρήθηκαν από τις τράπεζες σε εισπρακτικές εταιρείες ενώ ήδη έχουν βγει στο σφυρί σπίτια πολιτών.

Τα όσα ανέφερε προχθές στους δηµοσιογράφους ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού συλλόγου Χανίων, Χρήστος Πραµατευτάκης, είναι εφιαλτικά.

«Σχεδόν κάθε µέρα έρχονται στο γραφείο µου άνθρωποι που κλαίνε και ζητάνε τη βοήθεια µου και τη βοήθεια των συναδέλφων. ∆εν είναι 1.000 και 2.000 αλλά είναι πάρα πολλοί. Πριν λίγες ηµέρες για µια οφειλή 5.700 ευρώ, είχαµε πλειστηριασµό γιατί όταν είναι ενυπόθηκο το δάνειο έχουµε κατοχύρωση των τραπεζών», είπε, µεταξύ άλλων.

«Έχουµε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, δεν µπορούµε να ενηµερωθούµε ούτε εµείς ούτε κανένας για τις διαδικασίες που ακολουθούνται µε αποτέλεσµα να βρισκόµαστε µπροστά σε πλειστηριασµούς, να µην µπορούµε να κάνουµε τίποτα ώστε να µπουν σε µια ρύθµιση και αντίθετα να βγαίνουν τα ακίνητα των ανθρώπων σε πλειστηριασµό», σηµείωσε.

Εδώ, όµως, αναδεικνύεται η ανάγκη, να ξεκαθαρίσει το τοπίο µε τις εισπρακτικές εταιρείες και τις διαδικασίες.

Και η πολιτεία να φροντίσει για ουσιαστικά µέτρα προστασίας της κατοικίας των πολιτών.

Η στέγη είναι δικαίωµα.