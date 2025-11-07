Η στεγαστική πολιτική

Νέα µέτρα για την αντιµετώπιση της στεγαστικής κρίσης προανήγγειλε προ ηµερών ο υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύµφωνα µε τον κ. Πιερακάκη «η κυβέρνηση προσπάθησε µε τα µέτρα της ∆ΕΘ να στηριχθούν οι πολίτες και να µπορέσουν να «ανταπεξέλθουν στις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως σε τρόφιµα και ενοίκια».

Τόνισε ότι έχουν γίνει προσπάθειες για το στεγαστικό, µε προγράµµατα όπως την επιστροφή ενοικίου που αφορά το 80% των ενοικιαστών στην Ελλάδα, συµπληρώνοντας ότι «θα δούµε και άλλα µέτρα και όχι µόνο δηµοσιονοµικά».

«Θα κάνουµε και άλλα µέτρα για τη στεγαστική πολιτική» και «συνεχώς θα υπάρχουν µεταρρυθµίσεις, αναγνωρίζοντας ότι πολύς κόσµος ζει στο νοίκι και ταλαιπωρείται από τις αυξήσεις», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονοµίας.

Και δεν έχει κι άδικο όσον αφορά στην ταλαιπωρία από τις αυξήσεις και την ακρίβεια. Τα στοιχεία δείχνουν πως το κόστος στέγης έχει γίνει η µεγαλύτερη οικονοµική πίεση για τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού οι τιµές σε διαµερίσµατα και ενοίκια έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά και τα διαθέσιµα σπίτια στην αγορά όλο και λιγοστεύουν.

Και σίγουρα για την αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος, χρειάζονται και απαιτούνται να γίνουν ακόµη πολλά!