Το λιώσιμο των παγετώνων και η θερμική διαστολή οδηγούν στην επιτάχυνση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε επίπεδα ρεκόρ.

Η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλη φορά τα τελευταία 4.000 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για “παγκόσμια και τοπική” δράση.

Νέα έρευνα προειδοποίησε ότι η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες οδηγούν στην αύξηση της στάθμης, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή πλημμυρών για μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Όπως μεταδίδει euronews.gr, η έκθεση αναφέρει ότι ενώ η άνοδος της στάθμης των θαλασσών αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα, η Κίνα αντιμετωπίζει “διπλή απειλή”, καθώς οι μεγαλύτερες και οικονομικά σημαντικότερες πόλεις της είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στη βύθιση.

Πόσο γρήγορα αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας;

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Rutgers εξέτασαν χιλιάδες γεωλογικά αρχεία από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αρχαίων κοραλλιογενών υφάλων και μαγκρόβιων φυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά ως “φυσικό αρχείο” των προηγούμενων επιπέδων της θάλασσας.

Ανακατασκεύασαν τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας που πηγαίνουν πίσω σχεδόν 12.000 χρόνια μέχρι την αρχή του Ολόκαινου, της τρέχουσας γεωλογικής εποχής που ξεκίνησε πριν από περίπου 11.700 χρόνια μετά το τέλος της τελευταίας μεγάλης εποχής των παγετώνων.

Τα ευρήματα που δημοσιεύονται στο Nature δείχνουν ότι από το 1900 και μετά, η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας αυξάνεται κατά μέσο όρο με ρυθμό 1,5 χιλιοστόμετρου ετησίως.

Σύμφωνα με τον Yucheng Lin, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα, ο ρυθμός αυτός ξεπερνά κάθε περίοδο του αιώνα στο παρελθόν εδώ και χιλιετίες.

Γιατί αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας;

Η μελέτη περιγράφει δύο “σημαντικές δυνάμεις” που οδηγούν στην επιτάχυνση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας: τη θερμική διαστολή και το λιώσιμο των παγετώνων.

Καθώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη θερμοκρασία του πλανήτη, οι ωκεανοί απορροφούν περισσότερη θερμότητα και διαστέλλονται. Ταυτόχρονα, οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν με πρωτοφανείς ρυθμούς, προσθέτοντας περισσότερο νερό στους ωκεανούς.

“Η αύξηση της θερμοκρασίας κάνει τον ωκεανό να παίρνει περισσότερο όγκο και οι παγετώνες αντιδρούν ταχύτερα, επειδή είναι μικρότεροι από τα στρώματα πάγου, τα οποία συχνά έχουν το μέγεθος ηπείρων”, λέει ο Lin.

“Βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη επιτάχυνση στη Γροιλανδία τώρα”.

Το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας έχασε 80 δισεκατομμύρια τόνους πάγου κατά τη διάρκεια των 12 μηνών από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2024, σηματοδοτώντας την 28η συνεχή χρονιά που χάνει περισσότερο πάγο από ό,τι παράγει.

Αυτή τη στιγμή αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πόρους γλυκού νερού στον κόσμο, το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας περιέχει νερό που θα προκαλούσε το ισοδύναμο της παγκόσμιας ανύψωσης της θάλασσας κατά 7,4 μέτρα.

Για κάθε εκατοστό ανόδου της στάθμης της θάλασσας, περίπου έξι εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη εκτίθενται σε παράκτιες πλημμύρες.

Μια παράκτια κρίση

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα δέλτα – επίπεδες, εύφορες περιοχές που βρίσκονται κοντά στο νερό – θα πληγούν περισσότερο από τηνάνοδο της στάθμης της θάλασσας .

Οι περιοχές αυτές χρησιμοποιούνται συχνά για τη γεωργία, τις μεταφορές και την αστική ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει ότι ο αφανισμός τους θα μπορούσε να προκαλέσει ευπάθειες στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

“Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά εκατοστά θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών στα δέλτα”, προσθέτει ο Lin.

“Οι περιοχές αυτές δεν είναι σημαντικές μόνο σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και ως διεθνείς κόμβοι παραγωγής”.

Αν και η μελέτη επικεντρώθηκε στην Κίνα, ο Lin υποστηρίζει ότι τα ίδια διδάγματα μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, η Τζακάρτα και η Μανίλα, οι οποίες είναι χτισμένες σε χαμηλές παράκτιες πεδιάδες και αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους.