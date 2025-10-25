menu
Η σορός του Διονύση Σαββόπουλου μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη για την εξόδιο ακολουθία

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η σορός του σημαντικού Έλληνα τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου μεταφέρθηκε από το κενοτάφιο στη Μητρόπολη Αθηνών για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του αγαπημένου «Νιόνιου», που θα καταλήξει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια αποτίοντας τιμές πριν και κατά τη μεταφορά του φέρετρου του Διονύση Σαββόπουλου. Τη σορό συνόδεψαν μέσα στον ναό η σύζυγος του Άσπα, τα παιδιά και στενοί συγγενείς και φίλοι.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού επίσης εις ένδειξη τιμής στον μουσικοσυνθέτη εκτέλεσε τρεις από τις πιο φημισμένες μελωδίες του, ανάμεσα τους το λυρικό «Λαύριο» και την πασίγνωστη «Συννεφούλα».

Μεγάλο πλήθος από ανθρώπους κάθε ηλικιών που είχε προσέλθει για να προσκυνήσει τη σορό, η οποία εξετίθετο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης έως τις 11:30 και είχε συγκεντρωθεί κατόπιν στην πλατεία Μητροπόλεως, με σκυμμένο κεφάλι και περισσή συγκίνηση, χαιρέτισε με χειροκροτήματα και επευφημίες το φέρετρο, στην πορεία του προς το εσωτερικό του κυρίως ναού, όπου θα ψάλλει η εξόδιος δοξολογία.

Στη δοξολογία παραβρίσκεται μεγάλος αριθμός από πολιτικούς, ομότεχνους του εκλιπόντος, καλλιτέχνες και διανοούμενοι. Επικήδειο στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός και προσωπικός φίλος του Δ. Σαββόπουλου Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του.

