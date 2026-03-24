Η σκέψη της ημέρας: Το κεντρί της οργής

Όποιος ξεσπά την οργή του πάνω σε άνθρωπο, αυτόµατα υπογράφει και το θάνατό του.

Όπως η µέλισσα που µόλις βγάζει το κεντρί της αµέσως πεθαίνει. Μια πνευµατική και ψυχική αυτοκτονία είναι όλη η οργή και η εκδικητικότητα στον άνθρωπο. Ένα παραλήρηµα κακίας. Οι αρρωστηµένες ψυχές σαν παραγεµισµένοι βόθροι ξεσπάνε και σκορπούν τη δυσωδία τους. Με τη δικαιολογία της αυτοάµυνας πολλές φορές ή επειδή έτσι το κάνουν και άλλοι.

Ξεσπούν την οργή τους σκορπούν θάνατο αλλά στην ουσία το δικό τους θάνατο προκαλούν.

Μπορεί να µην είναι βιολογικός αλλά σίγουρα και εφ΄όρου ζωής είναι ψυχικός.

Κι αυτοί που µετανοούν και ζητούν συγνώµες θα γλιτώνουν από το βασανιστήριο των ενοχών της αποµόνωσης και της κατάθλιψης. Έτσι έρχεται σταδιακά η πτώση τους. Αλλά ο θάνατος που προκάλεσαν σε άλλον άνθρωπο θα είναι το ασήκωτο βάρος τους.

∆εν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Τα ελαφρυντικά τα επικαλούνται οι δικηγόροι για να ελαφρύνουν τη θέση του πελάτη τους (του εντολέα τους επιστηµονικά, τροµάρα τους), µπας και µειώσουν την ποινή του πνευµατικά ανάπηρου.

Αυτούς θεωρώ ψυχικά ανάπηρους και αθεράπευτους. Οι ψυχικά και πνευµατικά ανάπηροι θα τιµωρηθούν, αν όχι από τους δικαστές αλλά από την ίδια τη ζωή!

Η θάρθει ακαριαία ή θα ξετυλίγεται αργά – αργά βασανιστικά χάνοντας τη χαρά και την ουσία της ζωής.

Το νταηλίκι του κάθε µάγκα δεν θα περνάει πια πίσω απ΄ της φυλακής τα σίδερα.

Υ.Γ. Οργισµένα θυµωµένα και παραπλανηµένα νιάτα να έχετε υπό έλεγχο το κεντρί σας. Όπου κι αν το πετάξετε θα σας επιστραφεί.

Ενήλικες µην πετάτε το κεντρί σας γιατί στην ουσία πετάτε τη ζωή σας.

Φτάνει πια!! Γέµισε ο τόπος µαχαιροβγάλτες.