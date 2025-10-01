Η σκέψη της ημέρας: Τεχνητή χαλάρωση και τεχνικές χαλάρωσης

Στην προσπάθειά µας να χαλαρώσουµε το άγχος αυξάνεται. Ζούµε στην εποχή του έντονου και χρόνιου άγχους. Οι λόγοι πολλοί και διαφορετικοί για τον καθένα.

Ωστόσο όλοι χρειαζόµαστε στιγµές χαλάρωσης.

Ζούµε επίσης στην εποχή που όλα η σχεδόν όλα είναι τεχνητά, αρχής γενοµένης της τεχνητής νοηµοσύνης. Τεχνητά µε υλικά αγνώστου προελεύσεως και αγνώστου αποτελέσµατος. Η τεχνητή χαλάρωση είναι εύκολη κι εµείς προτιµούµε την ευκολία. ∆εν αντέχουµε άλλα ζόρια στη ζωή µας. Οπότε η λύση είναι µία. Να χαπακωθούµε. Η αγορά διαθέτει αρκετά µυοχαλαρωτικά και αγχολυτικά.

Κυκλοφορούν ευρέως και οι τεχνικές χαλάρωσης όπως: Να ξαπλώσουµε να τεντώσουµε το κορµάκι µας και να πάρουµε βαθιές ανάσες. Τεχνική µε ασκήσεις αναπνοής. Τεχνική διαλογισµού – γιόγκα – Ρέικι – Μασάζ ή προσευχή για όσους το προτιµούν. ∆ιαλέγουµε και παίρνουµε. Κάποιες από τις τεχνικές απαιτούν γνώση υποµονή και επιµονή και αυτοπειθαρχία, που δεν την έχουµε όλοι. Κάποιες γνώσεις κοστίζουν και σε χρήµα και σε χρόνο. Οπότε καταλήγουµε στην τεχνητή χαλάρωση.

Ας δοκιµάσουµε και την Αριστοτέλεια χαλάρωση. Να αλλάξουµε συνήθειες. Κάποιες συνήθειες µας εξασφαλίζουν πνευµατική και σωµατική χαλάρωση. Η πρώτη συνήθεια – τρόπος ζωής είναι ο αυτοέλεγχος. Να µη µας αφήνουµε πολύ λάσκα και κάνουµε ότι να΄ναι, όπως να ΄ναι, όποτε να ΄ναι και βρεθούµε σε αδιέξοδες καταστάσεις. Να µην αφήνουµε τις ανεξέλεγκτες σκέψεις να µαυρίζουν την ψυχή µας.

Μια καλή συνήθεια είναι να χαµογελάµε, να επικοινωνούµε, να νοιαζόµαστε για τους άλλους, να µοιραζόµαστε. Τα χαµόγελα που χαρίσουµε και εισπράττουµε λειτουργούν ως χαλαρωτικά. Πολλές άλλες καλές συνήθειες µας εξασφαλίζουν της πολυπόθητη χαλάρωση.

∆ικαιολογηµένα όλα και το άγχος και η ανάγκη για χαλάρωση µε όλα αυτά που συµβαίνουν γύρω µας και φοβόµαστε και ανησυχούµε.

Κι όµως στο εξής όλα θα είναι τεχνητά θα τα κατασκευάζουν έξυπνοι τεχνίτες θα ανθίσουν οι µαυραγορίτες και οι λωποδύτες.

Το νού µας!!!!