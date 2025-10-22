Η σκέψη της ημέρας: Επικοινωνία

Τι σηµαίνει επικοινωνία; Πως επικοινωνούµε;

Σε όλες τις σχέσεις, οικογενειακές, συζυγικές, ερωτικές, φιλικές, συναδελφικές, επαγγελµατικές υπάρχει θέµα επικοινωνίας.

Άκουσα πολλά ζευγάρια να λένε δεν επικοινωνούµε.

Πιστεύω πως επικοινωνία είναι η τέχνη που να µιλάµε ο ένας µε τον άλλον κι όχι ο ένας στον άλλον.

∆ηλαδή γίνεται διάλογος κι όχι µονόλογος τοξικός. Να λέµε αυτό που εννοούµε και αυτό που νοιώθουµε.

Η επικοινωνία πιστεύω είναι επίκτητη ικανότητα. Τόχεις ή δεν τόχεις.

Όταν κουβεντιάζοντας δηµιουργούνται παρανοήσεις και παρεξηγήσεις ειδικά όταν µιλάνε και οι δυο ταυτόχρονα δεν µπορούµε να ακούσουµε τι θέλει να µας πει ο άλλος.

Κανείς δεν ακούει κανέναν.

Μερικές φορές αν τελικά ακούσουµε τον άλλον που θα µιλήσει ξεκάθαρα ίσως είναι αργά.

Απλά – απλούστατα ο ένας πρέπει να ακούει τον άλλον προσεκτικά κι όταν τελειώσει παίρνει τον λόγο.

Επίσης πιστεύω ότι η αµεσότητα βοηθάει στην επικοινωνία. Να βρεθούµε απέναντι. Να βλέπουµε έκφραση µατιών, συσπάσεις µυών, αληθινά – ψεύτικα ή πονηρά χαµόγελα.

Όταν µιλάς και ο άλλος κοιτάει µε απλανές βλέµµα το ταβάνι ή το πάτωµα συµπεραίνεις ότι µάλλον δεν θέλει να ακούσει.

Οπότε η επικοινωνία δεν επιτυγχάνεται.

Αν είµαστε ήρεµοι οµιλητές και καλοί ακροατές µε σεβασµό και ευγένεια, κυρίως µε αγνές προθέσεις, θα βρούµε ένα χέρι να κρατήσουµε και µια ψυχή να µας αγγίξει.

Αν δεν έχουµε την ικανότητα της επικοινωνίας έχουµε τον εναλλακτικό τρόπο.

Στέλνουµε µερικά γραπτά µηνύµατα διαδικτυακά.

Γράφουµε όµορφα λόγια λογοτεχνικές και ποιητικές φράσεις. Έτσι κι αλλιώς δε µας βλέπει ο άλλος.

Μπορούµε να κρύψουµε την αλήθεια µας και τις πραγµατικές προθέσεις µας.

Είναι όµως κι αυτός ένας τρόπος να καλύψουµε τη µοναξιά µας. και το τηλεφώνηµα επίσης είναι τρόπος επικοινωνίας.

∆ηλώνουµε παρόντες. ∆εν ξεχνιόµαστε, δεν χανόµαστε. Υπάρχουµε για τον άλλον.

Υ.Γ. Επικοινωνία είναι: Ειλικρίνεια – καθαρότητα. Έκφραση συναισθηµάτων – αγαθές προθέσεις…. Έτσι δηµιουργούνται υγιείς σχέσεις.