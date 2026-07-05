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Κυριακή, 5 Ιουλίου, 2026
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Η σκέψη της ημέρας: Ακραίες καταστάσεις

Νανά Μπακόλα
Νανά Μπακόλα
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Εκτός από αυτές τις ακραίες καταστάσεις που λουζόμαστε καθημερινά όλοι, υπάρχουν κι αυτές που ίσως ελάχιστοι βιώνουν. Οι καθημερινές ακραίες καταστάσεις είναι τόσο συχνές που φτάσαμε στο σημείο να τις θεωρούμε φυσιολογικές σαν αυτή να είναι η κανονικότητα.

 

Μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας, ανοίγουμε και τα μέσα ενημέρωσης να μάθουμε πρώτοι τα νέα.
Αν κάποια καταστροφή ή έγκλημα δεν ανακοινωθεί πρωί – πρωί αισθανόμαστε ένα κενό.
Τίποτα η εφημερίδα και σήμερα και βγάζουμε κι ένα στεναγμό αφού δεν πήραμε τη δόση της φρίκης που μας έγινε συνήθεια.
Ο ακραίος φασισμός ξεκινάει με τη σκέψη κάποιων ότι όλοι οι άλλοι είναι ανόητοι και βάζουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους. Το βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές χώρες ειδικά όπου υπάρχει θρησκευτικός φανατισμός.
Ο ακραίος πλούτος έχει πολλή φτώχεια. Και αυτοί που δημιουργούν τον πλούτο και οι απόγονοι που γεννιούνται μέσα στον πλούτο στην ουσία είναι φτωχοί αν η προσωπική και συναισθηματική ζωή τους είναι κενή. Αν δεν έχουν βιώσει τον έρωτα την πραγματική αγάπη την αληθινή φιλία την ενσυναίσθηση και την προσφορά το κενό τους δεν καλύπτεται με τις βίλες και τα κότερα ούτε με τη χρήση ουσιών ούτε με τις αυτοκτονίες. Πολλά είδαμε και ακούσαμε γι΄ αυτή την κατηγορία ανθρώπων.
Κάποτε τα προσωπικά μας και τα εσώψυχά μας τα γράφαμε στο ημερολόγιο και το κρύβαμε να μην τα μάθει κανείς.
Σήμερα όλα τα βγάζουν στη φόρα μέσω αναρτήσεων στα σόσιαλ. Επικοινωνία για κάποιους σημαίνει ανάρτηση. Κρύβονται πίσω από μια ανάρτηση αλλά δεν κρύβονται τα έργα και οι ημέρες τους.
Άρα δεν επικοινωνούν ουσιαστικά γι΄ αυτό υπάρχει και ακραία μοναξιά με ότι συνεπάγεται.
Ο ακραίος πόνος πολλές φορές δεν έχει πόνο. Άλλη μια κατηγορία ανθρώπων που μπορεί να είναι και της διπλανής πόρτας. Είναι αυτοί που βιώνουν βουβά τον όποιο πόνο σωματικό ή ψυχικό. Είναι αυτοί που δεν είναι στο χέρι τους να αλλάξουν μια κατάσταση, οπότε την αποδέχονται, συμφιλιώνονται και ζουν μ΄αυτήν.
Κάποιες φορές ελαχιστοποιείται ο πόνος μέχρι που τον αγνοούν και πείθουν τον εαυτό τους ότι δεν πονούν αφού μέσα στο μυαλό τους έγιναν ένα με τον πόνο και να τον αντιμετωπίζουν με το δικό τους τρόπο ο καθένας, κι αυτό γίνεται τρόπος ζωής.
Γνώρισα ανθρώπους που είναι χρόνια καθηλωμένοι και υποκλίνομαι στην αξιοπρέπειά τους και στη δύναμή τους γιατί δεν παραπονιούνται, δεν γκρινιάζουν συνέχεια, δεν βρίζουν τα Θεία, δεν καταριούνται τη μοίρα τους και τη ζωή τους.
Γνώρισα ανθρώπους που παλεύουν χρόνια μια ασθένεια ή αναπηρία κι όμως συνεχίζουν να ζουν, να εργάζονται και να νοιάζονται για την οικογένειά τους, για τους φίλους και να χαμογελούν και να δημιουργούν.
Ο πόνος τους, η αγωνία τους και ο φόβος τους είναι προσωπική τους υπόθεση. Και όλα αυτά ξεθωριάζουν επειδή έχουν τη δύναμη και ζουν αφήνοντας στην άκρη τον πόνο.
Δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθεαυτά που έρχονται απρόσμενα στη ζωή μας αλλά ο τρόπος αντίληψης ερμηνείας και διαχείρισης.

 

Υ.Γ. Απεύχομαι τις όποιες ακραίες καταστάσεις γιατί και η διαχείριση δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν έχουμε όλοι γεναία ψυχή ούτε την ανάλογη στήριξη και γνώση.
Εύχομαι μόνο υγεία και αγάπη σε όλους.

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