Η Σητεία γιορτάζει τον Ποιητή της Βιτσέντζο Κορνάρο

Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας, για

δεύτερη συνεχή χρονιά τιμά την επέτειο των γενεθλίων του μεγάλου Κρητικού

ποιητή Βιτσέντζου Κορνάρου, δημιουργού του αριστουργήματος Ερωτόκριτος.

«Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σητείας, διοργανώνει στις 27 και 28 Μαρτίου 2026, στη Σητεία, ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «Η Σητεία γιορτάζει τον ποιητή της», αφιερωμένο στον μεγάλο δημιουργό της κρητικής αναγέννησης Βιτσέντζο Κορνάρο, με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

•Παρασκευή 27 Μαρτίου

Πρωί – Εκδηλώσεις για μαθητές

Οι εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας απευθύνονται κυρίως στους μαθητές της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το έργο του μεγάλου Σητειακού ποιητή.

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση

«Η Αρετούσα και ο Ερωτόκριτος», παραγωγή της Στέγης ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, βασισμένη στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη.

Βράδυ – Δείπνο και μουσική

Το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου θα παρατεθεί δείπνο για τους προσκεκλημένους της διοργάνωσης, το οποίο θα πλαισιώσει μουσικά το συγκρότημα «Τσίτα Κόρδα», δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα συνάντησης και γιορτής.

•Σάββατο 28 Μαρτίου

Κεντρική ημέρα εορτασμού

Πρωί – Μουσική στους δρόμους της πόλης

Η Φιλαρμονική του Δήμου Σητείας θα παιανίσει στους δρόμους της πόλης μουσικές εμπνευσμένες από τον Ερωτόκριτο, συμβάλλοντας στη δημιουργία εορταστικής ατμόσφαιρας στη Σητεία.

Απόγευμα – Κεντρική εκδήλωση στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας

Στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας θα πραγματοποιηθεί ομιλία του διακεκριμένου ελληνιστή David Holton, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και ενός από τους σημαντικότερους μελετητές του Ερωτόκριτου.

Στην εκδήλωση θα παρευρίσκονται τέσσερις διδάκτορές του, των οποίων επέβλεψε τις διατριβές με αντικείμενο τον Ερωτόκριτο και τη μεσαιωνική κρητική γραμματεία, οι οποίοι θα μιλήσουν για τον καθηγητή τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Σητείας θα ανακηρύξει τον καθηγητή David Holton επίτιμο δημότη Σητείας, τιμώντας τη σημαντική συμβολή του στη μελέτη και ανάδειξη του έργου του Βιτσέντζου Κορνάρου και της κρητικής λογοτεχνίας.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση

«Η Αρετούσα και ο Ερωτόκριτος», παραγωγή της Στέγης ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, βασισμένη στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει κέρασμα στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας.

Το διήμερο «Η Σητεία γιορτάζει τον ποιητή της» αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία που αναδεικνύει την πνευματική κληρονομιά του Βιτσέντζου Κορνάρου και τη διαχρονική αξία του έργου του.