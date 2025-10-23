Η σηµασία των αλιευτικών σκαφών στα νησιά

■ …και τους παραθαλάσσιους οικισµούς

Τα αλιευτικά αυτά σκάφη έχουν µεγάλη σηµασία για τα νησιά και τα παραθαλάσσια χωριά, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής και της οικονοµίας τους. Λειτουργούν ως µέσο µεταφοράς, αλιείας, αναψυχής και τουρισµού, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας.

Πιο συγκεκριµένα αυτά τα σκάφη εξυπηρετούν ανάγκες όπως: Μεταφορικά µέσα.

Τα µικρά –µεγάλα αλιευτικά σκάφη χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή µετακίνηση των κατοίκων µεταξύ των νησιών, των χωριών –πόλεων για την µεταφορά αγαθών και προµηθειών.

Επιβίωση σε αποµακρυσµένες περιοχές.

Τα σκάφη αυτά συχνά είναι το µοναδικό µέσο µεταφοράς και επικοινωνίας, διασφαλίζοντας την επιβίωση των πολιτών σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχηµάτων ή ασθενειών. Είναι δηλαδή τα ∆ωρεάν Ασθενοφόρα του κράτους σε όλες τις αποµακρυσµένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, Τους πλοιοκτήτες αυτούς πρέπει λοιπόν η πολιτεία να τους στηρίζει οικονοµικά και όχι το αντίθετο όπως συµβαίνει. Αλιεία:

Η αλιεία είναι µια βασική δραστηριότητα για πολλά νησιωτικά νοικοκυριά. Τα αλιευτικά σκάφη παρέχουν το µέσο για την αλίευση ψαριών και θαλασσινών, που αποτελούν σηµαντική πηγή τροφής και εισοδήµατος.

Αναψυχή και τουρισµός:

Τα σκάφη αυτά συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισµού, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εξερευνήσουν τις ακτές, να απολαύσουν θαλάσσιες δραστηριότητες και να ανακαλύψουν αποµονωµένες παραλίες.

Η Οικονοµική δραστηριότητα και η ∆ιατήρηση της τοπικής παράδοσης.

Τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη, όπως οι βάρκες και οι ψαρόβαρκες, αποτελούν µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς των νησιών και των παραθαλάσσιων χωριών. Η κατασκευή, η συντήρηση και η επισκευή µικρών σκαφών δηµιουργεί θέσεις εργασίας και τονώνει τις τοπικές οικονοµίες συµβάλλοντας στη διατήρηση αυτής της παράδοσης. Το πρόβληµα επιτείνεται και από την τάση εξαφάνισης της τέχνης του καραβοµαραγκού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι µόλις λίγοι τεχνίτες σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζουν την τέχνη κατασκευής παραδοσιακών σκαφών και αυτοί εµπειρικά. «Υπάρχουν πολλά ναυπηγεία που φτιάχνουν παραδοσιακά σκάφη, όµως έχουν έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού µε τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις.

Αλήθεια πόσο επικερδής θα ήταν και για το κράτος η ανάπτυξη του παραδοσιακού τουρισµού ,την στιγµή που αρκετός κόσµος ενδιαφέρεται για τουρισµό τέτοιου είδους. Μήπως οι υπουργοί Τουρισµού και Ναυτιλίας θα έπρεπε να επισκεφτούν αυτούς τους ανθρώπους; Σίγουρα θα είχαν πολλά να τους πουν. Η µεγαλύτερη απώλεια είναι η εξαφάνιση κάποιων παραδοσιακών επαγγελµάτων. Τα εργαλεία και ο τρόπος εργασίας των ανθρώπων που ασκούσαν αυτά τα επαγγέλµατα, αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Υπάρχει φόβος ότι µαζί µε τον αφανισµό αυτών των επαγγελµάτων θα αφανιστεί µέρος της ιστορίας και του πολιτισµού αιώνων του τόπου µας.

Εάν χάσουµε την παράδοση µας θα χάσουµε την ταυτότητα µας.Θέλουµε όπως το κάνουµε τόσα χρόνια: τα παιδιά µας να κάνουν βαρκάδες µε τα παλιά ξύλινα σκαριά των παππούδων τους, και να αγοράζουµε κάθε φορά τα θαλασσινά µας από τις ψαρόβαρκες του τόπου µας.

Η πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει την επαγγελµατική αλιεία στο σύνολο των επαγγελµατικών σκαφών µε πράξεις και όχι µε ανεφάρµοστους νόµους όπως κάνει τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριµένα:

1) Να δώσει Επιδότηση για τη συντήρηση – επισκευή των αλιευτικών σκαφών για λόγους Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

2)Να παρέχει ρεύµα δωρεάν στις κατοικίες τους που βρίσκονται σε απόµακρες περιοχές. Αυτά τα σπίτια πολύ συχνά χρησιµοποιούνται για τις πρώτες βοήθειες στις περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών έρευνας-διάσωσης

3) Αποζηµίωση για τις ζηµιές των αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα-παραγάδια) από τα λαγοκέφαλα, τα δελφίνια, τις φώκιες.

4) Εξαίρεση των µικρών σκαφών από την υποχρέωση να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο(ηλεκτρονικές αποδείξεις) για να πωλούν τα λίγα ψάρια που πιάνουν κάθε φορά.

5) ∆υνατότητα νέων αλιέων µέσω του συστήµατος επιχορήγησης ωφελουµένων µε Επιταγές Κατάρτισης (www.voucher.gov.gr) να αγοράζουν καύσιµα, καινούργια αλιευτικά εργαλεία για την έναρξη του επαγγέλµατος και όχι να χρησιµοποιούν τα υπάρχοντα φθαρµένα του σκάφους.

Το κράτος πρέπει να καταλάβει ότι σήµερα το 2025 προστατευόµενο είδος στην Χώρα µας είναι ο επαγγελµατίας αλιέας. Να ενεργήσει προληπτικά για την διάσωση µαζί µε το επάγγελµά του και την διατήρηση σε καλό επίπεδο των σκαφών του.

*Ο Σπύρος Αγγελάκης είναι αρχιπλοίαρχος Ε.Ε.