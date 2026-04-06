menu
17.4 C
Chania
Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Η Σεούλ λέει ότι η κόρη του Κιμ είναι η διάδοχός του

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Oι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας πιστεύουν ότι η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να είναι η διάδοχός του, είπαν σήμερα βουλευτές, επικαλούμενοι μια πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της να οδηγεί άρμα μάχης, η οποία προφανώς στόχευε να διαψεύσει τυχόν αμφιβολίες.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η εκτίμησή της δεν βασίστηκε σε περιστασιακά συμπεράσματα αλλά σε “αξιόπιστες πληροφορίες”, τις οποίες συγκέντρωσε, σύμφωνα με ενημέρωση μελών του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης έπειτα από κοινοβουλευτική σύσκεψη που έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είπε ότι η εικόνα της κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας να οδηγεί άρμα μάχης στόχευε να υπογραμμίσει την υποτιθέμενη στρατιωτική της δεινότητα και να διαψεύσει τις αμφιβολίες περί θηλυκού διαδόχου, είπαν βουλευτές.

Τον περασμένο μήνα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας δημοσίευσε φωτογραφίες του Κιμ και της κόρης του να οδηγούν ένα νέο άρμα μάχης, έπειτα από άλλες φωτογραφίες της που είχαν προηγηθεί και την έδειχναν να πυροβολεί με τουφέκι σε σκοπευτήριο και να χρησιμοποιεί περίστροφο.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στις αρχές του 2010 όταν ο Κιμ προετοιμαζόταν για να διαδεχθεί τον πατέρα του, είπε ο βουλευτής του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος Παρκ Σουν-γουόν.

Οι εμφανίσεις της κόρης του Κιμ, η οποία φέρεται ότι είναι περίπου 13 ετών και ότι ονομάζεται Τζου Άε, σε εκδηλώσεις που συνδέονται με αμυντικά θέματα στοχεύουν να διαψεύσουν τις αμφιβολίες σχετικά με θηλυκό διάδοχό του και να ενισχύσουν το αφήγημα της διαδοχής, είπαν οι βουλευτές επικαλούμενοι την Υπηρεσία Πληροφοριών.

Στο παρελθόν βουλευτές έχουν πει ότι η Υπηρεσία εκτιμά πως η όλο και συχνότερη παρουσία της κόρης του Κιμ υποδηλώνει ότι αυτή αντιμετωπίζεται ως η ντε φάκτο δεύτερη ανώτερη προσωπικότητα στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί σε θέματα της Βόρειας Κορέας συνέστησαν προσοχή στην ερμηνεία των εικόνων ως οριστικά σήματα διαδοχής.

Ο Χονγκ Μιν, αναλυτής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης, δήλωσε ότι η εμφάνιση της Τζου Άε σε άρμα μάχης από μόνη της δεν αρκεί για να συμπεράνουμε ότι το κορίτσι έχει επιβεβαιωθεί ως διάδοχος του Κιμ, σημειώνοντας ότι εμφανίστηκε δίπλα στον πατέρα της και όχι ανεξάρτητα, σε αντίθεση με τις ατομικές στρατιωτικές εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη φάση προετοιμασίας του.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads