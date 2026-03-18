menu
13.9 C
Chania
Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Η Σενεγάλη έχασε στα χαρτιά το Κόπα Άφρικα!

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανέτρεψε το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, ανακηρύσσοντας το Μαρόκο νικητή στα χαρτιά με σκορ 3-0 απέναντι στη Σενεγάλη (που είχε επικρατήσει στο γήπεδο με 1-0 στην παράταση), σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της το βράδυ της Τρίτης (17/3) και η οποία ήρθε δύο μήνες μετά τον τελικό.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ στην κεντρική του σελίδα, η Σενεγάλη τιμωρήθηκε για την απόφαση της ομάδας να αποχωρήσει από το γήπεδο, μετά τον καταλογισμό εις βάρος της πέναλτι, το οποίο αμφισβήτησε έντονα, για να επανέλθει εντέλει μετά από λίγη ώρα και να συνεχίσει το παιχνίδι, φτάνοντας στη νίκη με 1-0.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της CAF:

«Το Εφετείο της CAF αποφάσισε ότι, βάσει του Άρθρου 84 των κανονισμών του Africa Cup of Nations (AFCON), η εθνική ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχασε τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης Μαρόκο 2025 («ο Αγώνας») στα χαρτιά, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται 3-0 υπέρ της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).

Σε συνέχεια της έφεσης της FRMF σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 82 και 84 των κανονισμών του AFCON, το Εφετείο της CAF έλαβε τις εξής αποφάσεις:
-Η έφεση της FRMF κρίνεται τυπικά αποδεκτή και γίνεται δεκτή.
-Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF ακυρώνεται.
-Διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα Άρθρα 82 και 84 των κανονισμών.
-Η ένσταση της FRMF γίνεται δεκτή.
Κρίνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των κανονισμών.

Σε εφαρμογή του Άρθρου 84, η Σενεγάλη χάνει τον αγώνα στα χαρτιά, με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται.

Το Εφετείο της CAF αποφάσισε επίσης ότι:

Η έφεση σχετικά με τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι (παίκτης Νο11 της εθνικής Μαρόκου) γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι ο Σαϊμπάρι υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, παραβιάζοντας τα Άρθρα 82 και 83(1) του Πειθαρχικού Κώδικα της CAF. Η ποινή του τροποποιείται σε αποκλεισμό δύο (2) επίσημων αγώνων της CAF, εκ των οποίων ο ένας (1) με αναστολή. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων που του είχε επιβληθεί ακυρώνεται.

Επιπλέον αποφασίστηκε ότι:
Η έφεση για το περιστατικό με τα ball boys γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι η FRMF φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά των ball boys στον συγκεκριμένο αγώνα. Το πρόστιμο για το περιστατικό μειώνεται σε 50.000 δολάρια.

Η έφεση για την παρέμβαση γύρω από την περιοχή ελέγχου OFR/VAR απορρίπτεται. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων για το συγκεκριμένο περιστατικό διατηρείται. Η έφεση για το περιστατικό με λέιζερ γίνεται εν μέρει δεκτή. Το σχετικό πρόστιμο μειώνεται σε 10.000 δολάρια.

Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum