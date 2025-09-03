Η Σελήνη βάφεται κόκκινη στον ουρανό της Κρήτης – Βραδιά αστρονομίας στα Χανιά

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, μικροί και μεγάλοι έχουν ραντεβού με τον ουρανό, καθώς ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης και ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος «Ο Πέργαμος» απευθύνουν κάλεσμα για μια βραδιά αστρονομίας στο Αστεροσχολείο Βρυσών “για να ζήσουμε όλοι μαζί τη μαγεία της Ολικής Έκλειψης Σελήνης”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με τη βοήθεια τηλεσκοπίων, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό φαινόμενο, τη στιγμή που η Σελήνη θα «βουτήξει» στη σκιά της Γης και θα πάρει εκείνη τη χαρακτηριστική κόκκινη απόχρωση που την κάνει μοναδική.

Η βραδιά όμως δεν σταματά εκεί!

Οι πόρτες του Αστεροσχολείου θα είναι ανοιχτές για όλους, με ξεναγήσεις στους χώρους και δύο ξεχωριστές εκθέσεις:

🔭 Έκθεση Αστροφωτογραφίας με μαγευτικές εικόνες του ουρανού, δημιουργίες μελών του Σ.Φ.Α.Κ.

🚀 Έκθεση Διαστημικών Οχημάτων που ταξιδεύει τον επισκέπτη από τον πρώτο δορυφόρο του 1957 μέχρι τις πιο σύγχρονες αποστολές στο Διάστημα.

📍 Πού: Αστεροσχολείο Βρυσών Πλατανιά Χανίων

📅 Πότε: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

🕗 Ώρα έναρξης: 19:30

🎟️ Είσοδος ελεύθερη

Μια βραδιά γεμάτη αστρονομία, φαντασία και ουράνια μαγεία σας περιμένει!

Ελάτε να μοιραστούμε μαζί τη στιγμή που ο ουρανός γίνεται θέατρο και η Σελήνη πρωταγωνίστρια».