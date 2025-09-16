menu
28.4 C
Chania
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Η σχέση του κλίµατος µε τις αµπελοκαλλιέργειες

Χρήστος Αποστόλου
Χρήστος Αποστόλου
0

Υπάρχουν διάφορες κλιµατικές κατηγορίες που θα µπορούσε να ενταχθεί το κλίµα σε σχέση µε την άµπελο. Για αρχή υπάρχουν τα ψυχρά κλίµατα που είναι δυσµενή για την ανάπτυξη της Αµπέλου εξαιτίας των πολύ χαµηλών θερµοκρασιών και της χαµηλής ηλιοφάνειας. Υπάρχουν τα κλίµατα των διαφόρων ορεινών περιοχών που δυστυχώς τα µεγάλα υψόµετρα, οι χαµηλές θερµοκρασίες αποτελούν δυσµενείς για την καλλιέργεια της αµπέλου, βέβαια σε θερµές περιοχές των τροπικών χωρών τα µεγάλα υψόµετρα αποτελούν αρωγό για µια αµπελοκαλλιέργεια.
Περιοχές µε ζεστό κλίµα αποτελούν ευνοϊκές για την καλλιέργεια της αµπέλου, αν και κάτσουµε να αναλύσουµε κάθε κλίµα, θα δούµε ότι το κάθε ένα διαθέτει τις δικές του ιδιότητες άρα και διαφορετική προσαρµοστικότητα ως προς τους κλιµατικούς παράγοντες. Το ηπειρωτικό κλίµα εκτείνεται στο βόρειο ηµισφαίριο έχοντας περιοχές που χαρακτηρίζονται από µακριά χειµερινή περίοδο, κυρίως από το Νοέµβριο µέχρι το Μάρτιο µε µέση θερµοκρασία κατά τον Ιανουάριο, κάτω των 10 βαθµών κελσίου. Βέβαια χαρακτηρίζεται από µία µακρινή θερινή περίοδο, από τρεις µέχρι πέντε µήνες, µε µία ύψιστη θερµοκρασία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πολλές φορές το εύρος των θερµοκρασιών µπορεί να ξεπερνά τους 40 βαθµούς κελσίου κάτι το οποίο προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις σε µία αµπελοκαλλιέργεια. Σε σχέση µε το µεσογειακό κλίµα, οι διάφορες περιοχές επηρεάζονται από το θερµικό ισοζύγιο και έτσι ο χειµώνας είναι ήπιος µε δύο τουλάχιστον µήνες οι οποίοι παρουσιάζουν θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 20 βαθµών κελσίου. Η καλλιέργεια της αµπέλου προσφέρεται σε τέτοια κλίµατα και έτσι το µεγαλύτερο µέρος της Ευρώπης ανταποκρίνεται σε αυτά.
Περιοχές που χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ µικρό ύψος και σχετική υγρασία, παρουσιάζεται πολύ µεγάλη διακύµανση της θερµοκρασίας κατά το 24ωρο. Μπορεί να προκληθεί διαφορά θερµοκρασίας ακόµα και 40 βαθµών Κελσίου, σχέση µέρα µε το βράδυ. Υπάρχει µεγάλη επικινδυνότητα παγετών τη νύχτα και γενικά καλλιεργείται και αναπτύσσεται υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ποσότητα άρδευσης. Τέλος περιοχές µε τροπικό κλίµα χαρακτηρίζονται από υψηλές µέσες θερµοκρασίες µε µικρή διακύµανση των θερµοκρασιών κατά τη διάρκεια του έτους, συνήθως στα φυτά σε τέτοιες περιοχές δεν παίρνουν από χειµερινό λήθαργο και έτσι αυξάνονται συνεχώς και διακλαδίζονται µαζί µε τις ταχυφυείς.
Για την εύρυθµη παραγωγή θα πρέπει να εφαρµόζεται το κατάλληλο κλάδεµα έτσι ώστε να µην υπάρχουν διαβαθµίσεις κατά την εξελικτική διαδικασία αύξησης και ωρίµανσης.

*Ο Χρήστος Αποστόλου είναι IT Developer
& Agronomist (BSc in Agriculture)

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum