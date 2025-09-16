Η σχέση του κλίµατος µε τις αµπελοκαλλιέργειες

Υπάρχουν διάφορες κλιµατικές κατηγορίες που θα µπορούσε να ενταχθεί το κλίµα σε σχέση µε την άµπελο. Για αρχή υπάρχουν τα ψυχρά κλίµατα που είναι δυσµενή για την ανάπτυξη της Αµπέλου εξαιτίας των πολύ χαµηλών θερµοκρασιών και της χαµηλής ηλιοφάνειας. Υπάρχουν τα κλίµατα των διαφόρων ορεινών περιοχών που δυστυχώς τα µεγάλα υψόµετρα, οι χαµηλές θερµοκρασίες αποτελούν δυσµενείς για την καλλιέργεια της αµπέλου, βέβαια σε θερµές περιοχές των τροπικών χωρών τα µεγάλα υψόµετρα αποτελούν αρωγό για µια αµπελοκαλλιέργεια.

Περιοχές µε ζεστό κλίµα αποτελούν ευνοϊκές για την καλλιέργεια της αµπέλου, αν και κάτσουµε να αναλύσουµε κάθε κλίµα, θα δούµε ότι το κάθε ένα διαθέτει τις δικές του ιδιότητες άρα και διαφορετική προσαρµοστικότητα ως προς τους κλιµατικούς παράγοντες. Το ηπειρωτικό κλίµα εκτείνεται στο βόρειο ηµισφαίριο έχοντας περιοχές που χαρακτηρίζονται από µακριά χειµερινή περίοδο, κυρίως από το Νοέµβριο µέχρι το Μάρτιο µε µέση θερµοκρασία κατά τον Ιανουάριο, κάτω των 10 βαθµών κελσίου. Βέβαια χαρακτηρίζεται από µία µακρινή θερινή περίοδο, από τρεις µέχρι πέντε µήνες, µε µία ύψιστη θερµοκρασία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πολλές φορές το εύρος των θερµοκρασιών µπορεί να ξεπερνά τους 40 βαθµούς κελσίου κάτι το οποίο προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις σε µία αµπελοκαλλιέργεια. Σε σχέση µε το µεσογειακό κλίµα, οι διάφορες περιοχές επηρεάζονται από το θερµικό ισοζύγιο και έτσι ο χειµώνας είναι ήπιος µε δύο τουλάχιστον µήνες οι οποίοι παρουσιάζουν θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 20 βαθµών κελσίου. Η καλλιέργεια της αµπέλου προσφέρεται σε τέτοια κλίµατα και έτσι το µεγαλύτερο µέρος της Ευρώπης ανταποκρίνεται σε αυτά.

Περιοχές που χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ µικρό ύψος και σχετική υγρασία, παρουσιάζεται πολύ µεγάλη διακύµανση της θερµοκρασίας κατά το 24ωρο. Μπορεί να προκληθεί διαφορά θερµοκρασίας ακόµα και 40 βαθµών Κελσίου, σχέση µέρα µε το βράδυ. Υπάρχει µεγάλη επικινδυνότητα παγετών τη νύχτα και γενικά καλλιεργείται και αναπτύσσεται υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ποσότητα άρδευσης. Τέλος περιοχές µε τροπικό κλίµα χαρακτηρίζονται από υψηλές µέσες θερµοκρασίες µε µικρή διακύµανση των θερµοκρασιών κατά τη διάρκεια του έτους, συνήθως στα φυτά σε τέτοιες περιοχές δεν παίρνουν από χειµερινό λήθαργο και έτσι αυξάνονται συνεχώς και διακλαδίζονται µαζί µε τις ταχυφυείς.

Για την εύρυθµη παραγωγή θα πρέπει να εφαρµόζεται το κατάλληλο κλάδεµα έτσι ώστε να µην υπάρχουν διαβαθµίσεις κατά την εξελικτική διαδικασία αύξησης και ωρίµανσης.

*Ο Χρήστος Αποστόλου είναι IT Developer

& Agronomist (BSc in Agriculture)