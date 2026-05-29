menu
26.4 C
Chania
Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο μετά τη συντριβή του ρωσικού drone

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μετά την συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην οροφή μια πολυκατοικίας όπου εξερράγη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στην χώρα.

Η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ρουμανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε σήμερα την Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά και δεσμεύθηκε να «υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας» , μετά την ανακοίνωση της Ρουμανίας ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum