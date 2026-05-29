Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο μετά τη συντριβή του ρωσικού drone

Η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μετά την συντριβή ενός ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην οροφή μια πολυκατοικίας όπου εξερράγη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο ίδιος είπε επίσης ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στην χώρα.

Η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ρουμανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε σήμερα την Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά και δεσμεύθηκε να «υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας» , μετά την ανακοίνωση της Ρουμανίας ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη.