Διεθνή

Η Ρουμανία ανακοίνωσε παραβίαση του εναερίου χώρου της από drone

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από drone κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά υποδομών στην Ουκρανία.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο».«Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στην σχετικά ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στην Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία και η Ατλαντική Συμμαχία ανέπτυξαν ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Η Πολωνία και οι νατοϊκές χώρες με στρατιωτική παρουσία στο πολωνικό έδαφος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από την 10η Σεπτεμβρίου, όταν περί τα είκοσι ρωσικά drones διείσδυσαν στην πολωνική επικράτεια.

Θραύσματα από drones έχουν επανειλημμένως συντριβεί στο ρουμανικό έδαφος από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022, κυρίως όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών.

Τον Φεβρουάριο, το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

