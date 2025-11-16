menu
Η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης: Ένα μνημείο που αφηγείται 17 αιώνες ιστορίας (video)

Θεόφιλος Μπάμπουλης
Η Ροτόντα, ένα από τα αρχαιότερα και πιο επιβλητικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, αποτελεί έναν ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Χτισμένη στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., δεσπόζει δίπλα στην Καμάρα και αποτελεί σήμερα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ιστορική προέλευση και χρήση

Η κατασκευή της Ροτόντας συνδέεται με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Γαλέριο, ως μέρος του μεγαλόπνοου ανακτορικού συγκροτήματός του. Ο αρχικός της προορισμός παραμένει αντικείμενο συζήτησης στους ιστορικούς· ορισμένοι πιστεύουν πως επρόκειτο για μαυσωλείο, ενώ άλλοι τη θεωρούν ναό αφιερωμένο σε ρωμαϊκές θεότητες.

Με την επικράτηση του χριστιανισμού, τον 5ο αιώνα, η Ροτόντα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό και κοσμήθηκε με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, πολλά από τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα και θεωρούνται από τα σημαντικότερα δείγματα πρωτοχριστιανικής τέχνης.

Κατά την Οθωμανική περίοδο, το 1590, η Ροτόντα έγινε τζαμί, γνωστό ως Χορτάτς Τζαμί, ενώ ο μιναρές που δεσπόζει ακόμη δίπλα της αποτελεί μοναδικό σωζόμενο δείγμα από αυτή την εποχή.

Από το 1912, με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, επέστρεψε στη χριστιανική λατρευτική χρήση και σταδιακά εξελίχθηκε σε μνημείο-μουσείο.

Αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική αξία

Η Ροτόντα εντυπωσιάζει με τον κυκλικό όγκο της και τον ψηλό τρούλο της, που φτάνει περίπου τα 30 μέτρα. Τα τοιχώματα, πάχους άνω των 6 μέτρων, αναδεικνύουν την περίτεχνη ρωμαϊκή τεχνογνωσία στην κατασκευή μεγάλων δομών.

Τα ψηφιδωτά της Ροτόντας, με τις χρυσές λάμψεις και τις ουράνιες σκηνές, προσφέρουν μοναδικές ματιές στην πρώιμη χριστιανική εικονογραφία. Παρά τις φθορές των αιώνων, τα σωζόμενα τμήματα θεωρούνται αριστουργήματα της τέχνης και αποκαλύπτουν την υψηλή αισθητική της εποχής.

Η Ροτόντα σήμερα

Στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη, η Ροτόντα δεν αποτελεί απλώς τουριστικό αξιοθέατο αλλά και σύμβολο της πολυπολιτισμικής ιστορίας της πόλης. Φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και εκθέσεις, εκμεταλλευόμενη την εξαιρετική ακουστική της.

Παράλληλα, παραμένει τόπος περισυλλογής και θαυμασμού, όπου ο επισκέπτης μπορεί να νιώσει το βάρος της ιστορίας να ξετυλίγεται σιωπηλά σε κάθε πέτρα και κάθε ψηφίδα.

Η Ροτόντα είναι ένα μοναδικό μνημείο που ενώνει την τέχνη, τη θρησκεία και την ιστορία σε ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σύνολο. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ανατολικής Μεσογείου, που συνεχίζει να μαγνητίζει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

