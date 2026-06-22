Η Ρωσία κατέρριψε δεκάδες drones πάνω από τη Μόσχα – Πέντε νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες ουκρανικές επαρχίες

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε σήμερα νωρίς το πρωί δεκάδες ουκρανικά drones, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, λίγες ημέρες αφού η Ουκρανία έπληξε για μία ακόμη φορά διυλιστήριο στη Μόσχα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, από την άλλη πλευρά οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά drones έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών, ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι – ανάμεσά τους τρία μέλη μιας οικογένειας– έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις με drones.

Σχεδόν 60 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στα σημεία όπου έχουν πέσει συντρίμμια drones, αν και δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο και Βκούκοβο, όπως και το Ζουκόφσκι κοντά στη Μόσχα, ανέστειλαν για ένα διάστημα τη λειτουργία τους.

Εξάλλου στη Σεβαστούπολη, στην υπό ρωσική κατοχή χερσόνησο της Κριμαίας, ανεστάλησαν όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, ενώ δεν θα φωτιστούν οι δρόμοι, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ ο οποίος ζήτησε από τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Κριμαία, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών για τους Ρώσους, έχουν ανασταλεί οι πωλήσεις καυσίμων σε πολίτες και επιχειρήσεις, με τα διαθέσιμα αποθέματα να προορίζονται για τις κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για βασικές υπηρεσίες και την ασφάλεια, καθώς οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στις οδούς εφοδιασμού της και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αλλού οδήγησαν σε κρίση καυσίμων.

Συνολικά η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 301 drones στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσαν τοπικά μέσα, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας. Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται τα drones που εντοπίστηκαν πάνω και τις υπό ρωσική κατοχή ουκρανικές περιοχές.

Παράλληλα επίθεση της Ρωσίας με drones εναντίον της επαρχίας Σούμι προκάλεσε τον θάνατο τριών μελών μιας οικογένειας: ενός 13χρονου αγοριού, του 36χρονου πατέρα του και της 73χρονης γιαγιάς του, ενώ η μητέρα και τα δύο αδέλφια του τραυματίστηκαν.

Στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Η Ρωσία έπληξε επίσης την επαρχία της Οδησσού με βαλλιστικό πύραυλο Iskander χθες, Κυριακή, το βράδυ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Κιπέρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οχήματα και δεξαμενές καυσίμων πήραν φωτιά όταν επλήγη γεωργική εγκατάσταση.

Εξάλλου ρωσικά drones έπληξαν φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα. Στο πλοίο, το Victress με σημαία Παναμά, ξέσπασε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 58χρονος Αιγύπτιος μάγειρας. Τα υπόλοιπα οκτώ μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με σωσίβιες λέμβους, ενώ το πλοίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα, άλλα δύο πλοία με σημαίες του Μπελίζ και του Παλάου δέχθηκαν επίθεση από τη Ρωσία στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.