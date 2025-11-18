Η Ρωσία δεν θα μετάσχει στις συνομιλίες που θα έχει ο Ζελένσκι στην Τουρκία

Κανένας Ρώσος εκπρόσωπος δεν θα πάρει μέρος στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στην Τουρκία αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα μεταβεί αύριο Τετάρτη στην Τουρκία με στόχο την «αναβίωση» των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όχι, δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Τουρκία αύριο», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Προς το παρόν οι επαφές αυτές γίνονται χωρίς ρωσική συμμετοχή», σημείωσε.

Ωστόσο ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Τουρκία για τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Τουρκική πηγή δήλωσε ότι στις σχεδιαζόμενες συνομιλίες θα πάρει μέρος και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Παράλληλα πηγή που πρόσκειται στον ειδικό απεσταλμένο της Ρωσίας, τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, είπε στο Reuters ότι αυτός δεν θα μετάσχει στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Κωνσταντινούπολη.

«Ο Ντμιτρίεφ είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στις 24-26 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Στο μεταξύ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση της Γαλλίας να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, κατηγορώντας το Παρίσι ότι «τροφοδοτεί» τον πόλεμο.

«Το Παρίσι δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση στην ειρήνη, αλλά αντιθέτως τροφοδοτεί τα φιλοπολεμικά και μιλιταριστικά αισθήματα», τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε με τον Γάλλο ομόλογο του Εμανουέλ Μακρόν επιστολή προθέσεων προκειμένου το Κίεβο να προμηθευτεί από το Παρίσι έως 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale.