menu
16.4 C
Chania
Τρίτη, 3 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Η ρήξη µεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν

Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου
0

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κτύπησαν το Ιράν την 28ην Φεβρουαρίου, 2026. Το Ιράν απάντησε µε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και Αµερικανικών Βάσεων στην Μέση Ανατολή, µεταξύ των οποίων στο Κατάρ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Κουβέιτ. Μετά χτύπησαν και τις Βρ. Βάσεις (Ακρωτήρι) στη Κύπρο.

Το Η.Β., η Γαλλία και η Γερµανία κάλεσαν το Ιράν να σταµατήσουν το πυρηνικόν τους πρόγραµµα και να καθίσουν σε διαπραγµατεύσεις.

Το Ιράν απειλεί µε συντριπτικά κτυπήµατα εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ισραήλ λέει ότι επιχείρησε µια επίθεση εναντίον του Ιράν για να εµποδίσει επίθεση εναντίον του. Ορισµένοι αναλυτές παρατηρούν ότι η επίθεση του κ. Trump εναντίον του Ιράν είναι παρακινδυνευµένη χωρίς σίγουρο αποτέλεσµα. Εν τω µεταξύ ο Αµερικανός Πρόεδρος καλεί τον Ιρανικό στρατόν να καταθέσουν τα όπλα τους, αλλιώς θα αντιµετωπίσουν σίγουρο θάνατο.

Ο Ανώτατος αρχηγός Khamenei σκοτώθηκε.

Το καθεστώς του Ιράν αποκαλεί τα κτυπήµατα στο Ιράν ως υπονόµευση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Η κατάσταση είναι άκρως σοβαρή όχι µόνον τοπικά αλλά και ολοκληρωτικά. Είναι ακόµη η αρχή. Είναι καιρός να σιγήσουν τα όπλα και να αρχίσει η διπλωµατία.

Είναι ενθαρρυντικό που η Ρωσία και η Κίνα ζήτησαν να τεθεί το θέµα ενώπιον του ΟΗΕ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρµερ σε δήλωσή του ζήτησε να αποφευχθεί χειροτέρευση της κατάστασης. Είπεν ότι δεν έλαβαν µέρος στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν, τα Βρετανικά, όµως, αεροπλάνα πήγαν επί τόπου «για να προστατεύσουν τα συµφέροντα της χώρας τους».

Εν τω µεταξύ το Συµβούλιον Ασφαλείας του ΟΗΕ θα επιληφθεί του θέµατος αργά στις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρις ότου δηµοσιευθεί αυτό το άρθρον, πολλά θα συµβούν. Εκείνο όµως που έχει σηµασίαν είναι ότι το θέµα θα πάρει το δρόµο του προς τον ΟΗΕ. Γι’ αυτό είναι ο οργανισµός παρών, παρ’ όλη την κριτικήν που δέχεται από διαφόρους: για να βοηθήσει, όσον το δυνατόν, στην ειρηνικήν επίλυση των διαφορών. Όσον είναι δυνατόν!

Η υπόθεση θα προχωρήσει από ώραν σε ώραν. Ας ελπίσοµε ότι τα όπλα θα σιγήσουν κάποτε και ότι θα αναλάβει η διπλωµατία. Είθε!

∆εν µπορούµεν, όµως, τόσον εύκολα, να αλλάξοµε τον άνθρωπο και τα κράτη, που και αυτά αποτελούνται από ανθρώπους.

*Ο δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου είναι πρόεδρος του Συνδέσµου Ηνωµένων Εθνών Κύπρου και Επίτιµος Πρόεδρος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας των Συνδέσµων Ηνωµένων Εθνών (WFUNA).

∆ρ. Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου*

c.a.theodoulou@theodoulou.cy

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum