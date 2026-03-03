Η ρήξη µεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κτύπησαν το Ιράν την 28ην Φεβρουαρίου, 2026. Το Ιράν απάντησε µε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και Αµερικανικών Βάσεων στην Μέση Ανατολή, µεταξύ των οποίων στο Κατάρ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Κουβέιτ. Μετά χτύπησαν και τις Βρ. Βάσεις (Ακρωτήρι) στη Κύπρο.

Το Η.Β., η Γαλλία και η Γερµανία κάλεσαν το Ιράν να σταµατήσουν το πυρηνικόν τους πρόγραµµα και να καθίσουν σε διαπραγµατεύσεις.

Το Ιράν απειλεί µε συντριπτικά κτυπήµατα εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ισραήλ λέει ότι επιχείρησε µια επίθεση εναντίον του Ιράν για να εµποδίσει επίθεση εναντίον του. Ορισµένοι αναλυτές παρατηρούν ότι η επίθεση του κ. Trump εναντίον του Ιράν είναι παρακινδυνευµένη χωρίς σίγουρο αποτέλεσµα. Εν τω µεταξύ ο Αµερικανός Πρόεδρος καλεί τον Ιρανικό στρατόν να καταθέσουν τα όπλα τους, αλλιώς θα αντιµετωπίσουν σίγουρο θάνατο.

Ο Ανώτατος αρχηγός Khamenei σκοτώθηκε.

Το καθεστώς του Ιράν αποκαλεί τα κτυπήµατα στο Ιράν ως υπονόµευση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Η κατάσταση είναι άκρως σοβαρή όχι µόνον τοπικά αλλά και ολοκληρωτικά. Είναι ακόµη η αρχή. Είναι καιρός να σιγήσουν τα όπλα και να αρχίσει η διπλωµατία.

Είναι ενθαρρυντικό που η Ρωσία και η Κίνα ζήτησαν να τεθεί το θέµα ενώπιον του ΟΗΕ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρµερ σε δήλωσή του ζήτησε να αποφευχθεί χειροτέρευση της κατάστασης. Είπεν ότι δεν έλαβαν µέρος στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν, τα Βρετανικά, όµως, αεροπλάνα πήγαν επί τόπου «για να προστατεύσουν τα συµφέροντα της χώρας τους».

Εν τω µεταξύ το Συµβούλιον Ασφαλείας του ΟΗΕ θα επιληφθεί του θέµατος αργά στις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρις ότου δηµοσιευθεί αυτό το άρθρον, πολλά θα συµβούν. Εκείνο όµως που έχει σηµασίαν είναι ότι το θέµα θα πάρει το δρόµο του προς τον ΟΗΕ. Γι’ αυτό είναι ο οργανισµός παρών, παρ’ όλη την κριτικήν που δέχεται από διαφόρους: για να βοηθήσει, όσον το δυνατόν, στην ειρηνικήν επίλυση των διαφορών. Όσον είναι δυνατόν!

Η υπόθεση θα προχωρήσει από ώραν σε ώραν. Ας ελπίσοµε ότι τα όπλα θα σιγήσουν κάποτε και ότι θα αναλάβει η διπλωµατία. Είθε!

∆εν µπορούµεν, όµως, τόσον εύκολα, να αλλάξοµε τον άνθρωπο και τα κράτη, που και αυτά αποτελούνται από ανθρώπους.

*Ο δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου είναι πρόεδρος του Συνδέσµου Ηνωµένων Εθνών Κύπρου και Επίτιµος Πρόεδρος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας των Συνδέσµων Ηνωµένων Εθνών (WFUNA).

∆ρ. Χρίστος Αχιλλέως Θεοδούλου*

c.a.theodoulou@theodoulou.cy