Η πτώση των κοµµάτων

Στα τελευταία πενήντα χρόνια είχαµε τη διάλυση δύο κοµµάτων που κυβέρνησαν τη χώρα. Της Ένωσης Κέντρου και του ΣΥΡΙΖΑ. Κύρια αιτία της διάλυσης τους ήταν οι παραιτήσεις των αρχηγών τους, µετά από εκλογικές ήττες. Αυτό το γεγονός δείχνει τον αρχηγικό χαρακτήρα των κοµµάτων και ότι η απήχηση των αρχηγών βαρύνει περισσότερο από το πρόγραµµα τους. Το κόµµα της Ε.Κ. ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 1961. Η πίεση της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή και για να σταµατήσει η δεκαετής µονοκρατορία της ∆εξιάς, ανάγκασε 8 κορυφαία στελέχη του κεντρώου χώρου, να συσπειρώσουν τον κατακερµατισµένο χώρο του Κέντρου και να δηµιουργηθεί ενα ενιαίο κόµµα. Είχαν αφήσει κατά µέρος τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις προηγούµενες αντιπαλότητες και εξέλεξαν αρχηγό την Ε.Κ. τον Γ. Παπανδρέου.

Ο Σοφ. Βενιζέλος δέχθηκε την ηγεσία Παπανδρέου και µάλιστα έστειλε µήνυµα στον Λαό, ότι ο µόνος αρχηγός είναι ο Γ. Παπανδρέου και δεν υπάρχει διαρχία. Ένα παράδειγµα που θα ΄πρεπε να ακολουθήσουν σήµερα τα υπάρχοντα κόµµατα της κεντροαριστεράς, για τον σχηµατισµό ενός προοδευτικού κυβερνητικού πόλου.

Το κόµµα της Ε.Κ. κέρδισε τις εκλογές τον Νοέµβρη του 1963 µε 40% και τις εκλογές στις 16/2/64 µε 53%. ∆υστυχώς οµώς η κυβέρνηση της Ε.Κ. ανατράπηκε στις 15 Ιουλίου 1965 µε το βασιλικό πραξικόπηµα, την αποστασία ηγετικών στελεχών της Ε.Κ. και την επιθυµία του ξένου παράγοντα. Αυτή η πολιτική ανωµαλία αποτέλεσε τον προποµπό της επτάχρονης δικτατορίας. Στη διάρκεια της δικτατορίας στο κόµµα της Ε.Κ. διαµορφώθηκαν 2 τάσεις. Μια τάση που εξέφραζε το φιλελεύθερο κέντρο και µια τάση που εξέφραζε την κεντροαριστερά µε ηγέτη τον Α. Παπανδρέου. Στις µεταδικτατορικές εκλογές στις 17/11/74 η Ε.Κ. εµπλουτισµένη µε νέες πολιτικές δυνάµεις που είχαν αναδειχθεί από τον αντιδικτατορικό αγώνα, έλαβε 21% και έγινε αξιωµατική αντιπολίτευση. Στις εκλογές στις 18/10/17 η Ε.Κ. σαν Ε∆ΗΚ έλαβε 13% και έχασε την αξιωµατική αντιπολίτευση. Είναι από τα αξιοπρόσεκτα να µη λαµβάνει την κυβερνητική φθορά η αξιωµατική Γ. Μαύρος παραιτήθηκε εξ αιτίας του εκλογικού αποτελέσµατος, αλλά και την απαίτηση στελεχών του κόµµατος να παραιτηθεί. Ήµουνα ένας εκ των βουλευτών τότε που του συστήσαµε να µην παραιτηθεί.

∆υστυχώς προτίµησε την παραίτηση και το κόµµα διαλύθηκε. Τα ίδια συνέβησαν και στον ΣΥΡΙΖΑ µε την παραίτηση του Αλ. Τσίπρα. Η ιστορία επαναλαµβάνεται!

Ο Ι. Ζίγδης κράτησε τη σφραγίδα της Ε∆ΗΚ, πιστεύοντας ότι θα κρατήσει την ισχύ του κόµµατος. Όµως δεν ήταν αρκετό. Στις εκλογές στις 18/1/81 η Ε∆ΗΚ έλαβε 0,4% !

Το ιδιο θα συµβεί και σε όσους επιχειρήσουν να πολιτευτούν κρατώντας τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η µοίρα των κοµµάτων οταν χάσουν την αξιοπιστία τους στην κοινωνία. Φρόνιµο θα ήταν λοιπόν να απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές. ∆εν µπορεί πια να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις!

Ωστόσο στη διάλυση της Ε.Κ. συνέβαλαν πολιτικοί και ιδεολογικοί λόγοι. Η ιστορική λειτουργία του φιλελεύθερου κέντρου ως αντιπάλου της ∆εξιάς είχε εξαντληθεί. Οι φιλελεύθεροι θεσµοί ήταν µιά κατάκτηση του αντιδικτατορικού πνεύµατος, που αντανακλά µια σε βάθος αναδιάταξη της πολιτικής ταυτότητας της συντηρητικής παράταξης. Η µεταδικτατορική πολιτική του Κ. Καραµανλή κάλυψε τον µεγαλύτερο πολιτικό και ιδεολογικό χώρο του φιλελεύθερου Κέντρου. Η νοµιµοποίηση του ΚΚΕ, η κατάργηση της µοναρχίας, η φυλάκιση των πρωταιτίων της Χούντας, η καθιέρωση της δηµοτικής, οι κρατικοποιήσεις στην οικονοµία εγιναν υπό την ηγεσία του Κ. Καραµανλή. Και µάλιστα µού είπε τον Αύγουστο του 1978: «Εσείς οι κεντρώοι τα λέγατε για να σας ψηφίζουν οι αριστεροί και δεν τα κάνατε. Τα έκανα εγώ, παρά την αντίδραση µέρους της παράταξης µου». Όµως δέν ήταν µόνο οι πολιτικές του Κ. Καραµανλή που συνέβαλαν στην πολιτική και ιδεολογική ασφυξία της Ε.Κ., αλλά και στην ευρύτατη λαϊκή απήχηση που βρήκε η πολιτική αλλαγή που υποσχέθηκε ο Α. Παπανδρέου.

∆ιαφοροποιήθηκε σχεδόν σ’ ολες τις πολιτικές θέσεις της Ε.Κ., ιδιαίτερα στον εξωτερικό προσανατολισµό της χώρας (έξω από Ε.Ο.Κ. και ΝΑΤΟ). Ταύτισε την πολιτική του κέντρου µε την πολιτική της ∆εξιάς, για να αποτελέσει µια διακριτή πολιτική δύναµη, από το παραδοσιακό κέντρο. Υπ’ αυτούς τους όρους η Ε.Κ. µάταια προσπαθούσε να µην περάσει η προπαγάνδα ότι είναι γηρασµένο κόµµα. Μετά τη διάλυση της Ε∆ΗΚ τα περισσότερα στελέχη της που πολιτεύονταν, ακολούθησαν τον µεταδικτατορικό Κ. Καραµανλή, αλλά το εκλογικό σώµα µετακινήθηκε προς το ΠΑΣΟΚ. 792 Υπερίσχυσε η παράδοση!

Υπάρχουν όµως στιγµές στην πολιτική ιστορία της χώρας, που δεν συµπίπτει η βούληση των πολιτικών µε τη βούληση της λαϊκής βάσης. Γνώρισµα µιας πλουραλιστικής δηµοκρατίας. Άλλοτε όµως δικαιώνεται η πολιτική κορυφή και άλλοτε η λαϊκή βάση. Το 1910 δικαιώθηκε ο λαός όταν ζήτησε από τον Βενιζέλο να διώξει το παλάτι. Το 1920 δικαιώθηκε ο Βενιζέλος όταν ο λαός προτίµησε σαν κυβέρνηση το φιλοβασιλικό Λαϊκό κόµµα.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ

Είναι γνωστό ότι ένα µικρό κόµµα του 3% εσπασε τον 40ετή δικοµµατισµό και εγινε κυβέρνηση. ∆εν πήρε όµως 151 έδρες και συνεργάστηκε µε τους ΑΝ.ΕΛ του Καµµένου για τον σχηµατισµό κυβέρνησης. Θα µπορόυσε όµως να προκηρυχθούν εκλογές, όπως το 1963, και είναι βέβαιο ότι θα πετύχαινε την αυτοδυναµία. Παρόλα αυτά δέχεται µια σκληρή κριτική, γιατί συνεργάστηκε µε ένα κόµµα της ∆εξιάς λες και δεν έχουν περάσει τον… ρουβίκωνα της ∆εξιάς τα άλλα κόµµατα. Το ΚΚΕ συνεργάστηκε µε τη Ν.∆ στην κυβέρνηση Τζανετάκη και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ. Λέγεται ότι οι συνθήκες το επέβαλαν. Το ίδιο ισχύει και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Τσίπρα βρήκε µια χρεωκοπηµένη χώρα. Μια χώρα µε άδεια ταµεία, έναν λαό που στέναζε µε τα απάνθρωπα οικονοµικά µέτρα της Τρόικας. Μια χώρα που είχε χάσει την εθνική της κυριαρχία από τους εκβιασµούς της Ε.Ε. και του ∆.Ν.Τ.

Ο αγώνας ήταν επιβεβληµένος, αλλά ήταν άνισος. ∆υστυχώς, αυτοί κρατούσαν την οικονοµική πολιτική της χώρας. Είχαν αλώσει την οικονοµική ανεξαρτησία της χώρας. Ότι χειρότερο για ένα νέο κόµµα που είχε πορευθεί µαζί µε το ιδανικό της εθνικής ανεξαρτησίας. Για ένα κόµµα που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή µε την εξουσία. Παρόλα αυτά κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα µνηµόνια και το ∆.Ν.Τ. και να αφήσει 37 δισ. στην επόµενη κυβέρνηση.

Η χώρα διεξήγαγε έναν «πόλεµο» µε την απάνθρωπη Τρόικα. Σ’ έναν πόλεµο πάντα θα υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι όµως απαράδεκτο να λέγεται ότι χρεωκόπησε τη χώρα µια κυβέρνηση που άφησε γεµάτα δηµόσια ταµεία. Μια ηγεσία που έδωσε σκληρό αγώνα για τα συµφέροντα του λαού, όπως δήλωσε ο Γιούνγκερ. Αυτό το «µαξιλάρι» των 37 δισ. διέσωσε τον λαό µας από τη λαίλαπα του κορωνοϊού.

Ας σκεφτούµε τι θα γινόταν µε άδεια ταµεία. ∆εν µπορεί να υπάρχει βαρύτητα στη δηµόσια ζωή, όταν η τοξικότητα αποτελεί κύριο άξονα του πολιτικού λόγου. Όµως µετά τις εκλογές του 2023 ο Αλ. Τσίπρας παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ σκόρπισε!

Μ’ αυτά που συνέβησαν µετά τις εκλογές ο λαός απογοητεύθηκε γιατί έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ µια µεγάλη δύναµη και δεν την αξιοποίησε όπως θα πρεπε. Λειτούργησε σαν να µην υπάρχει κοινωνία να παρακολουθεί. Είχε γίνει χλεύη φίλων και αντιπάλων σε ζωντανή αναµετάδοση. Εκεί έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος!

ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ ΤΣΙΠΡΑ

Ο Αλ. Τσίπρας απήχε από την ενεργό πολιτική 3 χρόνια. Σ’ αυτό το διάστηµα ο µεν ΣΥΡΙΖΑ κατακερµατίστηκε, το δε ΠΑΣΟΚ δεν µπόρεσε να καταστεί πόλος της κεντροαριστεράς. Παρέµεινε στα ίδια ποσοστά. Έκανε εκλογές για να εκλέξει αρχηγό που να «τραβά» και εξέλεξε τον… ίδιο. Έτσι λοιπόν αδυνατεί να φτάσει ακόµη και το ποσοστό 18% της συντριπτικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αξιωµατική αντιπολίτευση και δεν µπόρεσε να εισπράξει την κυβερνητική φθορά. Ενώ θα πρεπε να πρωτοστατήσει στην ενότητα της κεντροαριστεράς, επιµένει στην αυτονοµία του. Ένας µεγαλοϊδεατισµός που ενισχύει τη µονοκρατορία του ενός κόµµατος.

Αυτά τα γεγονότα συνέβαλαν στην επάνοδο Τσίπρα. Αν στην απουσία Τσίπρα είχε δηµιουργηθεί µια προοδευτική κυβερνητική λύση, δεν θα αναζητείτο κανένας Τσίπρας. Η ανεπάρκεια των υπαρχόντων κοµµάτων γέννησε τις πολιτικοκοινωνικές ανάγκες για ένα νέο πολιτικό σχήµα. Αυτές οι ανάγκες θα εξακολουθούν να υπάρχουν αν δεν βρουν πολιτική εκφράση. Αυτές τις ανάγκες επιδιώκει να ικανοποιήσει η πολιτική κίνηση Αλ. Τσίπρα, απαλλαγµένη από τις παθογένειες του παρελθόντος. Ο Κ. Καραµανλής επανήλθε στην πολιτική χωρίς την ΕΡΕ της πρώτης οκταετίας. Ο Α. Παπανδρέου επανήλθε στην πολιτική χωρίς την Ε.Κ. της οποίας υπήρξε ηγετικό στέλεχος. Αυτό το δικαίωµα δεν το ‘χει ο Τσίπρας, να επάνελθει χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ;

Λέγεται επίσης από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τον Μητσοτάκη, γιατί έχει χάσει 3 φορές, δηλαδή οσες φορές έχασε και ο Α. Παπανδρέου από τον πατέρα του και επανήλθε! Φαίνεται όµως ότι και ο Ανδρουλάκης ξέχασε ότι κι αυτός έχει χάσει άλλες τόσες. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής δεν µπόρεσε να κερδίσει τον Κασσελάκη µε µισοδιαλυµένο ΣΥΡΙΖΑ και θα κερδίσει τον Μητσοτάκη; Τουλάχιστον είναι ολιγαρκής γιατί ζητά µια… ψήφο διαφορά. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση έχει φθορά, έχει περικυκλωθεί µε σκάνδαλα, το 70% ζητά πολιτική αλλαγή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σκορπίσει και το ΠΑΣΟΚ είναι ακίνητο. Εάν υπήρχε αντιπολίτευση κόµµατος εξουσίας, η κυβέρνηση δεν θα είχε υπεροψία. ∆εν θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πολιτική διέξοδος; Η δηµοκρατία είναι καχεκτική όταν λειτουργεί µε ένα κόµµα εξουσίας. Σήµερα η κυβέρνηση δεν κινδυνεύει από την αντιπολίτευση, αλλά από τις διεργασίες που αναµένονται στον συντηρητικό χώρο.

Επιδίωξη λοιπόν του Τσίπρα είναι να σχηµατισθεί ένα κόµµα εξουσίας για να σταµατήσει η µεγαλοµανία του µονοκοµµατισµού και της ηγεσίας του και να συγκεντρώσει τις διάσπαρτες δυνάµεις της κεντροαριστεράς. Οι σφυγµοµετρήσεις ότι δείχνουν ότι το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα είναι ισχυρότερο από το δίπολο Μητσοτάκης- Ανδρουλάκης. Αν, λοιπόν, πιστεύει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική αλλαγή, να σχηµατισθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο υπό την ηγεσία του Τσίπρα. Αυτό δεν σηµαίνει τη διάλυση κανενός κόµµατος. Η ηγεσία Τσίπρα µπορεί να δώσει κυβερνησιµότητα, γιατί υπήρξε πρωθυπουργός και µάλιστα χωρίς οικονοµικά σκάνδαλα.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ απορρίπτει µετεκλογική συνεργασία µε τη Ν.∆ και θα αναζητήσει συνεργασία µε τα όµορα προοδευτικά κόµµατα για σχηµατισµό κυβέρνησης. Είναι όµως µια ουτοπική θέση γιατί δεν µπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς το πρώτο Κόµµα. Αφού λοιπόν θα αναζητήσει συνεργασία µε τα προοδευτικά κόµµατα µετεκλογικά (θέση χωρίς αντίκρισµα), γιατί δεν ακολουθεί τη σιγουριά. Να συµπορευθεί προεκλογικά που θα υπάρξει αέρας νίκης και βέβαιη πολιτική αλλαγή.

Η πολιτική όταν στηρίζεται στην προπαγάνδα και την επικοινωνία χάνει τα «λογικά» της. Αυτό που συµβαίνει στο πολιτικό σύστηµα είναι οδυνηρό. Να αγωνίζεται το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, πώς να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Είναι δηµοκρατική ανάγκη να υπάρχουν στο πολιτικό σύστηµα, περισσότεροι του ενός διεκδικητές της εξουσίας. Γι’ αυτό τον στόχο απαιτούνται συνεργασίες και υποχωρήσεις. Οταν απαιτούνται υποχωρήσεις, οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουν ανωτερότητα και το ύφος της ψυχής τους. Εκτός κι αν η πολιτική έχει στεγνώσει την ψυχή τους..

* Ο Β. Πεντάρης είναι π. βουλευτής Χανίων.