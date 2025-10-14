Η ψυχική υγεία είναι δικαίωµα

Έχουν πολλαπλασιαστεί οι αναφορές σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την ψυχική υγεία µετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις (perma-crisis) των τελευταίων ετών και συλλογικά τραυµατικά γεγονότα. Είναι γνωστό πως η εµφάνιση προβληµάτων ψυχικής υγείας σχετίζεται µε κοινωνικούς και οικονοµικούς καθοριστικούς παράγοντες, όπως η φτώχεια, οι στερήσεις και οι ανισότητες. ∆εδοµένου ότι υπάρχει αύξηση των προαναφερθέντων παραγόντων σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, είναι αναµενόµενο πως τίθεται σε υψηλότερο κίνδυνο και η ψυχική υγεία του πληθυσµού. Οι άνθρωποι που έρχονται αντιµέτωποι µε συνθήκες, όπως η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο να εµφανίσουν προβλήµατα ψυχικής υγείας.

Παράλληλα, όµως, έχει, αυξηθεί (και ευτυχώς) ο αριθµός των ανθρώπων που δεν διστάζουν να βγουν και να µιλήσουν δηµόσια για την κατάθλιψη ή άλλα ζητήµατα ψυχικής υγείας που τους ταλαιπωρούν. Αυτό που κάποτε ήταν το πρόβληµα αποτελούσε το στίγµα, κάτι που πρέπει να κρυφτεί από τον περίγυρο, γίνεται πια µια δύναµη απελευθέρωσης, αποδοχής και επιλογής ζωής. Κι αυτό οφείλεται στην εκπαίδευση γύρω από τα θέµατα αυτά.

Κατά την παγκόσµια ηµέρα ψυχικής υγείας, τονίστηκε για άλλη µια φορά πως ο φόβος και η «ασφυξία» που αισθάνονται πολλοί και επιτείνεται από τις συνθήκες ανασφάλειας, αβεβαιότητες, πολέµου, ήρθαν για να µείνουν. Αν έχει νόηµα να στρέψουµε κάπου περισσότερο το ενδιαφέρον µας, αυτοί είναι οι νέοι και ιδιαίτερα τα παιδιά.

Η ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία είναι από τα βασικά µέτρα που πρέπει να επεκταθούν, δηµιουργώντας ένα δίχτυ στήριξης και προστασίας.