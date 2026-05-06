Η Πρωτομαγιά του 2026 η τέταρτη ψυχρότερη τα τελευταία 135 χρόνια

Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών σημειώθηκαν στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 1/5-3/5 του 2026 λόγω ψυχρής εισβολής που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως αναφέρει ο κόμβος ενημέρωσης ClimateΗub, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το ClimateΗub, που αποτελεί την πρώτη εθνική πρωτοβουλία για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Copernicus Climate Change Service (C3S) στην Ελλάδα, οι θερμοκρασίες αυτές θεωρούνται ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή αυτή, και σύμφωνα με τις μετρήσεις του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ που είναι εγκατεστημένος μόνιμα στο Λόφο Νυμφών (Θησείο) από το 1890, κατέρριψε προηγούμενο ρεκόρ σε εκατονταετή κλίμακα.

Με μέση θερμοκρασία 24ώρου ίση με 13,3 ° C, η Πρωτομαγιά του 2026 ήταν από τις ψυχρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίζει το ClimateΗub, ήταν η 4η ψυχρότερη τα τελευταία 135 χρόνια, με την ψυχρότερη Πρωτομαγιά να είναι αυτή του 1944 (12,1 ° C), ενώ ακολουθούν η Πρωτομαγιά του 1987 και 1988, με μέσες θερμοκρασίες 12,73 ° C και 13,2 ° C αντίστοιχα. Σύμφωνα πάντα με τις ιστορικές κλιματικές καταγραφές στο Θησείο, η θερμότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 2013, όπου η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασε τους 31,8 ° C, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κυμάνθηκε και η Πρωτομαγιά του 2012, με 31,4 ° C.

Επιπλέον, όπως σημειώνει το ClimateHub, εντυπωσιακά χαμηλές ήταν και οι θερμοκρασίες που επικράτησαν τις επόμενες ημέρες, δηλαδή στις 2 και 3 Μαΐου 2026, όπου οι μέσες θερμοκρασίες 24ώρου βρίσκονται στη 2η θέση ψυχρότερων ημερών για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες από το 1890.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ClimateHub, η μέγιστη θερμοκρασία 24ωρου στις 2/5/2026 στο Θησείο ήταν 15,2 ° C, τιμή που αποτελεί τη χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ (από το 1890) για τη συγκεκριμένη ημέρα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

«Αν και το κλίμα χαρακτηρίζεται και από έντονη φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό το φαινόμενο αυτό να συνδέεται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι διαπιστωμένο ότι η υπερθέρμανση (και μάλιστα η ασύμμετρη υπερθέρμανση) του πλανήτη, επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και κατά συνέπεια την ένταση, γεωγραφική κατανομή αλλά και την εποχικότητα των διάφορων καιρικών συστημάτων όπως είναι και οι ψυχρές ή θερμές εισβολές», υπογραμμίζει το ClimateHub και προσθέτει ότι «ανεξάρτητα από τις ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν στις αρχές του Μαΐου, η γενική τάση της θερμοκρασίας το Μάιο στην Αθήνα είναι αυξητική, με ρυθμό αύξησης της μέσης θερμοκρασίας ίσο με 0,44 ° C/δεκαετία, από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Ο ρυθμός αύξησης είναι ακόμα μεγαλύτερος στις ελάχιστες (νυχτερινές) θερμοκρασίες και ξεπερνά τους 0,6 ° C/δεκαετία».

Σημειώνεται ότι η συντήρηση του Ιστορικού Κλιματικού Σταθμού του ΕΑΑ, καθώς και η συλλογή, διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ.