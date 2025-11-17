Η πρώτη Mercedes γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια, καθώς στις 22 Νοεμβρίου 1900 παρουσιάστηκε το πρώτο σύγχρονο αυτοκίνητο. Το εξαιρετικά καινοτόμο αυτό αυτοκίνητο δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Emil Jellinek, επιχειρηματικού εταίρου της DMG και παθιασμένου οδηγού. Ο ιδιαίτερα δικτυωμένος αυτός επιχειρηματίας ήταν τότε ο σημαντικότερος πελάτης της εταιρείας. Μόνο μέσα στο 1900, παραγγέλνει συνολικά 72 νέα οχήματα, τα οποία μεταπωλεί σε αγοραστές από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της Ευρώπης.

Το Mercedes 35 ίππων ήταν ένα όχημα υψηλών επιδόσεων για την εποχή του. Κάλυπτε διάφορες κατηγορίες, όπως ως σπορ έκδοση είτε ως πολυτελές αμάξωμα που ήταν κατάλληλο για άνετα ταξίδια.

Μόλις 14 χρόνια μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τους Carl Benz και Gottlieb Daimler, το Mercedes 35 hp του 1900 αποτέλεσε σταθμό με τον επαναστατικό συνολικό σχεδιασμό του, θέτοντας τα θεμέλια για τη μελλοντική εξέλιξη του σύγχρονου αυτοκινήτου.

Ο Jellinek ζητά από τον επικεφαλής μηχανικό της DMG, Wilhelm Maybach, να κατασκευάσει ένα σύγχρονο, ισχυρό και ασφαλές όχημα που θα ξεπερνούσε τους περιορισμούς των πρώτων αυτοκινήτων χάρη στη μηχανολογική του καινοτομία. Η απαίτηση αυτή προκλήθηκε από το θανατηφόρο ατύχημα του οδηγού αγώνων Wilhelm Bauer, ο οποίος οδηγούσε ένα Daimler Phoenix 23 ίππων που είχε δηλωθεί από τον Jellinek στην ανάβαση Nice La Turbie, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αγώνων της Νίκαιας το 1900. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Jellinek συμμετείχε με το ψευδώνυμο «Mercédès», το μικρό όνομα της πρωτότοκης κόρης του. Λίγο αργότερα, αυτό το όνομα καθιερώνεται ως επίσημη ονομασία της μάρκας για τα αυτοκίνητα της DMG.

Το Mercedes 35 hp είναι το πρώτο αυτοκίνητο που απομακρύνεται εντελώς από την ιδέα της μηχανοκίνητης άμαξας. Το κέντρο βάρους, το μακρύ μεταξόνιο και το φαρδύ μετατρόχιο προσφέρουν ένα επίπεδο οδικής ασφάλειας και σταθερότητας που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ μέχρι τότε. Πρόσθετες καινοτομίες περιλαμβάνουν την κεκλιμένη κολόνα του τιμονιού και το κιβώτιο ταχυτήτων με συμπλέκτη που λειτουργεί με το πόδι.

Ο τετρακύλινδρος αυτός κινητήρας 5,9 λίτρων, σχεδιασμένος από τον Josef Brauner, αποδίδει 35 ίππους στις 950 σ.α.λ. που ήταν ένα εντυπωσιακό νούμερο για την εποχή. Η εφεύρεση του ψυγείου τύπου κηρήθρας από τον Maybach επιτρέπει την ιδιαίτερα αποτελεσματική ψύξη και τη διατήρηση της υψηλής απόδοσης.

Μετά από αυτή τη φάση τελειοποίησης το πρώτο Mercedes στην ιστορία αποστέλλεται στον Emil Jellinek στη Νίκαια στις 22 Δεκεμβρίου 1900. Ο επιχειρηματικός εταίρος της DMG συμμετέχει με αυτό το νέο είδος αυτοκινήτου στην Εβδομάδα Αγώνων της Νίκαιας, που πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου 1901 με εντυπωσιακή επιτυχία. Το Mercedes 35 hp κυριαρχεί στους αγώνες, κατακτώντας τη νίκη στη διαδρομή Νίκαια-Salon-Νίκαια, μήκους 392 χιλιομέτρων, καθώς και στην ανάβαση της La Turbie.

Μετά το Mercedes 35 hp του 1900, η DMG παρουσιάζει το 1901 τα αδελφά μοντέλα Mercedes 12/16 hp και Mercedes 8/11 hp. Αυτήν την πρώτη γενιά οχημάτων Mercedes διαδέχεται το 1902 η σειρά μοντέλων Mercedes-Simplex. Η ονομασία “Simplex” αναφέρεται στην απλότητα χειρισμού τους, η οποία ήταν εξαιρετικά προχωρημένη για την εποχή.

Μία ακόμη στρατηγικά καθοριστική απόφαση λαμβάνεται επίσης το 1900. Η DMG αγοράζει ένα οικόπεδο 185.000 τετραγωνικών μέτρων στο Unterturkheim. Ο Gottlieb Daimler δεν προλαβαίνει να δει αυτές τις σημαντικές εξελίξεις, καθώς απεβίωσε στις 6 Μαρτίου 1900, σε ηλικία μόλις 65 ετών. Ωστόσο, η καινοτόμος δυναμική της εταιρείας που ίδρυσε παραμένει αμείωτη και συνεχίζει να καθοδηγεί τη Mercedes-Benz προς το μέλλον.