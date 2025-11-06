Η πρώτη έπειτα από 40 χρόνια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα

Νέο κεφάλαιο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, ανοίγει μετά την υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «μπλοκ 2» στο Ιόνιο.

Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα, παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας), Doug Burgum, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Και ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση της πρώτης μετά από 40 χρόνια ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, σε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περιοχή καθώς οι πιθανοί πόροι – όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν προηγηθεί – φθάνουν στα 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται σχετικά ότι έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα.

Το «οικόπεδο 2» βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας. Το δυτικό όριο είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας και τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας.

Με βάση τη συμφωνία, η ExxonMobil αποκτά το 60% της παραχώρησης, ενώ το μερίδιο της Energean περιορίζεται στο 30% (από 75% προηγουμένως) και της Helleniq Energy στο 10% (από 25%).

Η ερευνητική γεώτρηση τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, θα ακολουθήσουν επενδύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις άντλησης επεξεργασίας και μεταφορά του αερίου και η ροή του αερίου αναμένεται μετά το 2030.

Σ. Παπασταύρου: Σημαντικές συμφωνίες για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Διεθνές ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο στην Αθήνα, με συμμετοχή 4 υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ αφορά, κατά κύριο λόγο, στην προώθηση υγροποιημένου φυσικού αερίου από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, μέσω των υποδομών αεριοποίησης του ελληνικού συστήματος (σταθμοί ΥΦΑ Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης) και του δικτύου των διεθνών διασυνδέσεων που εξασφαλίζουν πρόσβαση στις χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία.

Όπως επεσήμανε, χθες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το επόμενο 48ωρο η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων «και αυτό λέει πολλά για τη δύναμη που έχει η χώρα, να εκμεταλλευθεί τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές που έχει χρηματοδοτήσει ο ελληνικός λαός, την πολιτική και οικονομική σταθερότητα που διαθέτει και το φιλοεπενδυτικό κλίμα».

Στις εργασίες θα μετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την Οικονομική ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle. Επίσης, εκπρόσωποι εταιρειών, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Cheniere, Google, DTEK, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies και EQT. Και από ελληνικής πλευράς οι ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, Energean, HelleniQ Energy.

Σ.Παπασταύρου: Συμφωνίες για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με τις έρευνες υδρογονανθράκων ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατά την εναρκτήρια ομιλία στη συνεδρίαση της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που ξεκίνησε το πρωί στην Αθήνα. Μίλησε συγκεκριμένα για ανακοινώσεις από τις Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στη χώρα. Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι στόχος είναι “να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή”, ότι η παρουσία πετρελαϊκών εταιρειών όπως οι Exxon Mobil και Chevron ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις ενώ υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα παραχωρήσεων της Λιβύης προσαρμόζεται στη μέση γραμμή.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. “Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθεματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου απο τη Ρωσία στη Δυτική Ευρώπη, με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος. Κάθε κυβικό ρωσικού αερίου που δεν θα διοχετευθεί στην Ευρώπη θα μείνει στο έδαφος και δεν θα χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν. Η Ελλάδα είναι το τέλςιο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές”.

Η Exxon Mobil στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο – Η πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στη χώρα

Συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60 % στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο με επόμενο βήμα την υλοποίηση – για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια – ερευνητικής γεώτρησης υπεγράφη σήμερα στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC).

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, από τους Dr. John Ardill, αντιπρόεδρο για τις διευθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy και Μαθιό Ρήγα Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energean.

“Έχουμε ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την επεκτείνουμε στην Ελλάδα”, τόνισε στην ομιλία του ο κ. Αρντιλλ ο οποίος στάθηκε επίσης στη σημασία της εκμετάλλευσης εγχώριων πηγών ενέργειας για τη μείωση του κόστους την ασφάλεια εφοδιασμού, την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη.

Ο κ. Μαθιός δήλωσε υπερήφανος για τη συμμετοχή της αμερικανικής πολυεθνικής στο “οικόπεδο 2” στο οποίο όπως σημείωσε, “εργαζόμαστε από το 2020 και έχει την προοπτική να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη. Με την στήριξη των ΗΠΑ θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, είναι καιρός η Ελλάδα να βρει τις δικές της πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο”. Προσδιόρισε δε χρονικαλ τη γεώτρηση στο 2026-2027.

Ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το “οικόπεδο 2” είναι το πιο ώριμο και περνά στην επόμενη φάση εξερεύνησης. ‘Έκανε επίσης λόγο για μεγάλο βήμα τόσο για την Κοινοπραξία αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά.