«Η Πρώτη Ελληνίδα Έποικος»- Ένα βιβλίο για τη συναρπαστική ζωή της Κατερίνας Πλέσσου, που από την αυλή του Αλή Πασά βρέθηκε στην Αυστραλία

Ένα ταξίδι στον χρόνο, από την αυλή του Αλή Πασά έως τις ακτές της μακρινής Αυστραλίας, με μια ηρωίδα που η δική της προσωπική ιστορία διασχίζει την Ιστορία μιας ολόκληρης εποχής. Το νέο βιβλίο της Φωτεινής Παπαδημητρίου, με τίτλο «Η πρώτη Ελληνίδα έποικος» (εκδ. Πηγή), είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα που δεν αφηγείται μόνο μια εντυπωσιακή βιογραφία, αλλά και μια υπέρβαση ζωής: μια γυναίκα που «έκανε φοβερές ανατροπές στη ζωή της», όπως λέει η ίδια η συγγραφέας.

Το βιβλίο φωτίζει την αληθινή ιστορία της Κατερίνας Πλέσσου, της Ρουσσώς, μιας γυναίκας που έζησε σε όλα τα κρίσιμα σταυροδρόμια της ελληνικής ιστορίας — και που έγινε η πρώτη Ελληνίδα έποικος στην Αυστραλία. «Δεν είναι μόνο μια ενδιαφέρουσα κινηματογραφική ιστορία μιας γυναίκας που περνάει σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Είναι και η ιστορία της χειραφέτησης μιας γυναίκας, η οποία ξεπέρασε απίστευτα δεδομένα και έκανε φοβερές υπερβάσειςγια να ζήσει τη ζωή της», εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η συγγραφέας.

Μια γυναίκα μέσα στη φωτιά της Iστορίας

Η Κατερίνα, ηρωίδα του βιβλίου, διανύοντας τις τελευταίες μέρες της ζωής της στο Σίδνεϊ του 1907, κάνει ένα εσωτερικό ταξίδι πίσω στον χρόνο: στα Γιάννενα του 1809, στην αυλή του Αλή Πασά όπου μεγάλωσε, στις Σέρρες, στο Μεσολόγγι λίγο πριν από την έξοδο, στον Κάλαμο και τελικά, στην άλλη άκρη της γης, στην Αυστραλία.

Η ιστορία που αφηγείται η Φωτεινή Παπαδημητρίου, βασίζεται στην πραγματική ζωή της Κατερίνας Πλέσσου, κόρης της Γιαννιώτισσας ερωμένης του Μουχτάρ Πασά, του πρωτότοκου γιου του Αλή Πασά, και αρραβωνιαστικιάς του Ιωάννη Κωλέττη, μετέπειτα πρωθυπουργού της Ελλάδας. «Μεγάλωσε ουσιαστικά στην αυλή του Αλή Πασά. Την αρραβώνιασαν με τον Κωλέττη λίγο πριν από τον εμφύλιο του Αλή Πασά με τον Σουλτάνο. Ήταν ο προσωπικός γιατρός του Μουχτάρ», εξηγεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συγγραφέας. «Όμως όταν ξέσπασε ο εμφύλιος, η Κατερίνα με τη μητέρα της στάλθηκαν με τα χαρέμια στο Τεπελένι για να προστατευθούν. Από εκεί αρχίζει ένα φοβερό ταξίδι που την φέρνει τελικά μέχρι την Αυστραλία».

Η κ. Παπαδημητρίου εντόπισε την ιστορία της Κατερίνας τυχαία, διαβάζοντας κάποιο ιστορικό περιοδικό: «Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα από την κινηματογραφική ζωή της… Απόρησα πώς δεν έχει γίνει ήδη βιβλίο αυτή η ιστορία και είπα: θα τη γράψω». Η έρευνα που προηγήθηκε ήταν ενδελεχής: «Χρειάστηκε να κάνω έρευνα για τον Αλή Πασά, για την αρχιτεκτονική και τη χωροταξία των Ιωαννίνων εκείνης της εποχής, για τη γλώσσα… Ακολούθησα τα χνάρια της Κατερίνας: πήγα και στις Σέρρες και στον Τεπελένι, έψαξα για την πολιορκία του Μεσολογγίου, για την κατάσταση στον Κάλαμο, για την αγγλική κυριαρχία στα Ιόνια, για την Κέρκυρα…».

Η Ρουσσώ, όπως ήταν το παρατσούκλι της Κατερίνας λόγω των κόκκινων μαλλιών της, παντρεύτηκε έναν Βρετανό αξιωματικό, τον Τζέιμς Κράμερ, σε ηλικία μόλις 18 ετών, και τον ακολούθησε ως την Κέρκυρα, την Αγγλία και τελικά την Αυστραλία, όπου εγκαταστάθηκαν μόνιμα το 1835. «Σκεφτείτε το λίγο εκείνη την εποχή… Από Γιαννιώτισσα αρραβωνιασμένη με τον Κωλέττη στα 12 της, βρίσκεται στα 18 της να ερωτεύεται και να παντρεύεται έναν Βρετανό. Έκανε φοβερές ανατροπές αυτή η γυναίκα στη ζωή της».

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα που λειτουργεί ως χρονομηχανή

Η Φωτεινή Παπαδημητρίου, γιατρός-παιδίατρος με έδρα τα Ιωάννινα, συνδυάζει την επιστημονική της ακρίβεια με τη λογοτεχνική της ματιά. Όπως εξηγεί, «η Ιατρική και η Ιστορία έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Είναι δύο επιστήμες που αναζητούν την αλήθεια. Όπως στην Ιατρική το ένα σύμπτωμα οδηγεί στην αιτία, έτσι και στην ιστορική έρευνα — ξεκινάς από ένα γεγονός και προσπαθείς να ανακαλύψεις τα αίτια.»

Για τη συγγραφέα, το γράψιμο είναι λύτρωση. «Η συγγραφή με ξεκουράζει πάρα πολύ. Είναι αποσυμπίεση από τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο το γράψιμο, είναι και η έρευνα που με γοητεύει», λέει.

Το μυθιστόρημα λειτουργεί σαν χρονομηχανή: μας μεταφέρει σε μια εποχή όπου η Ιστορία γράφεται κυρίως από άνδρες, αλλά βιώνεται με κόστος και πάθος από τις γυναίκες. Μάλιστα, όπως αναφέρει η κ. Παπαδημητρίου, αναγνώστες του βιβλίου της έχουν μεταφέρει πως αισθάνονται ότι «περπατούν στα Γιάννενα, βλέπουν τα παζάρια, μυρίζουν την ιστορία».

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Φωτεινή Παπαδημητρίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή της πόλης, ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή και έκτοτε ασκεί το επάγγελμα της παιδιάτρου, διατηρώντας δικό της ιατρείο στην πόλη. Είναι λάτρης της ιστορίας των τόπων, της ιστορίας των ανθρώπων και των ταξιδιών. Το 2022 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα, με τίτλο «Το Δεσποτάτο της λίμνης» (εκδ. Πηγή), που εξελίσσεται στην υστεροβυζαντινή εποχή.