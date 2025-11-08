Η πρώτη Αµερικανίδα πρέσβειρα

Ποτέ άλλοτε δεν είχε ακουστεί τόσο πολύ ο διορισµός πρέσβη στην Ελλάδα, όσο, για πρώτη φορά, το όνοµα γυναίκας, της Κίµπερλι Γκιλφόιλ. Πρόκειται για µία πρώην εισαγγελέα, µοντέλο, ηθοποιό και δηµοσιογράφο. Τοποθετήθηκε από τον πρόεδρο Τραµπ, όχι για τις διπλωµατικές της ικανότητες, αλλά λόγω γνωριµιών. Ήταν αρραβωνιαστικιά του γιου του Ντόναλντ Τραµπ τζούνιορ. Φθάνοντας στη χώρα µας αντί, αµέσως να επισκεφτεί τον Πτ∆, να του επιδώσει τα διαπιστευτήρια της, προτίµησε να περάσει αρκετές ώρες χορεύοντας σε κέντρο υπό το άκουσµα λαϊκής µουσικής. ∆εν είναι διπλωµάτης καριέρας.

Η εντυπωσιακή και πληθωρική Κίµπερλι πρέπει να ξέρει γιατί έρχεται. Είναι συνειδητοποιηµένη για το µέγεθος των υποχρεώσεών της; Αργά κατάλαβαν οι Αµερικανοί ότι η χώρα µας, λόγω της θέσεως της, είναι «ενεργειακός κόµβος» και δραστηριοποιούνται από την Κρήτη µέχρι την Αλεξανδρούπολη. Στόχος τους η προώθηση στην Ευρώπη του αµερικανικού υγροποιηµένου αερίου LNG, για να ανεξαρτητοποιηθούν οι χώρες της Γηραιάς Ηπείρου από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Κίµπερλι σχολίασε ότι η τοποθέτηση της ως πρέσβειρα στη χώρα µας, συνεπάγεται την αγάπη του Τραµπ προς την Ελλάδα. Η ίδια δήλωσε ότι µ’ αυτήν την κίνηση «ενισχύεται η διµερής συνεργασία και η προσφορά ενέργειας, ασφάλειας, ειρήνης και ευηµερίας». Η ίδια είπε ότι «είµαι ενθουσιασµένη από την αυθεντικότητα του ελληνικού λαού, την απίστευτη ιστορία του, που είναι πλούσια και η γενέτειρα της δηµοκρατίας». Επεσήµανε τις προοπτικές που έχει η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη διαµόρφωση ενός ενεργειακού χάρτη στην Ευρώπη. ∆εν έλειψε δε από τη συµµετοχή της στη «∆ιατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια» υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη στο Ζάππειο.

Να δούµε τι θα πετύχει η Κίµπερλι, γιατί κανένας Αµερικανός πρέσβης δεν ενδιαφέρθηκε για τα ελληνικά προβλήµατα, από τον Πιουριφόι, που κατά την περίοδο του ψυχρού πολέµου παρενέβαινε ως ατζέντης στα οικονοµικά και εθνικά θέµατα -κάτι ασύµβατο µε τον ρόλο του- µέχρι τον τελευταίο ελληνικής καταγωγής Τζορτζ Τσούνη, επιχειρηµατία, µε σχεδόν µηδενική δράση.