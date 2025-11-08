menu
20.7 C
Chania
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΤρίτη Γνώμη
Τρίτη Γνώμη

Η πρώτη Αµερικανίδα πρέσβειρα

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
0

Ποτέ άλλοτε δεν είχε ακουστεί τόσο πολύ ο διορισµός πρέσβη στην Ελλάδα, όσο, για πρώτη φορά, το όνοµα γυναίκας, της Κίµπερλι Γκιλφόιλ. Πρόκειται για µία πρώην εισαγγελέα, µοντέλο, ηθοποιό και δηµοσιογράφο. Τοποθετήθηκε από τον πρόεδρο Τραµπ, όχι για τις διπλωµατικές της ικανότητες, αλλά λόγω γνωριµιών. Ήταν αρραβωνιαστικιά του γιου του Ντόναλντ Τραµπ τζούνιορ. Φθάνοντας στη χώρα µας αντί, αµέσως να επισκεφτεί τον Πτ∆, να του επιδώσει τα διαπιστευτήρια της, προτίµησε να περάσει αρκετές ώρες χορεύοντας σε κέντρο υπό το άκουσµα λαϊκής µουσικής. ∆εν είναι διπλωµάτης καριέρας.
Η εντυπωσιακή και πληθωρική Κίµπερλι πρέπει να ξέρει γιατί έρχεται. Είναι συνειδητοποιηµένη για το µέγεθος των υποχρεώσεών της; Αργά κατάλαβαν οι Αµερικανοί ότι η χώρα µας, λόγω της θέσεως της, είναι «ενεργειακός κόµβος» και δραστηριοποιούνται από την Κρήτη µέχρι την Αλεξανδρούπολη. Στόχος τους η προώθηση στην Ευρώπη του αµερικανικού υγροποιηµένου αερίου LNG, για να ανεξαρτητοποιηθούν οι χώρες της Γηραιάς Ηπείρου από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Η Κίµπερλι σχολίασε ότι η τοποθέτηση της ως πρέσβειρα στη χώρα µας, συνεπάγεται την αγάπη του Τραµπ προς την Ελλάδα. Η ίδια δήλωσε ότι µ’ αυτήν την κίνηση «ενισχύεται η διµερής συνεργασία και η προσφορά ενέργειας, ασφάλειας, ειρήνης και ευηµερίας». Η ίδια είπε ότι «είµαι ενθουσιασµένη από την αυθεντικότητα του ελληνικού λαού, την απίστευτη ιστορία του, που είναι πλούσια και η γενέτειρα της δηµοκρατίας». Επεσήµανε τις προοπτικές που έχει η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη διαµόρφωση ενός ενεργειακού χάρτη στην Ευρώπη. ∆εν έλειψε δε από τη συµµετοχή της στη «∆ιατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια» υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη στο Ζάππειο.
Να δούµε τι θα πετύχει η Κίµπερλι, γιατί κανένας Αµερικανός πρέσβης δεν ενδιαφέρθηκε για τα ελληνικά προβλήµατα, από τον Πιουριφόι, που κατά την περίοδο του ψυχρού πολέµου παρενέβαινε ως ατζέντης στα οικονοµικά και εθνικά θέµατα -κάτι ασύµβατο µε τον ρόλο του- µέχρι τον τελευταίο ελληνικής καταγωγής Τζορτζ Τσούνη, επιχειρηµατία, µε σχεδόν µηδενική δράση.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum