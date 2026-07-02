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Πέμπτη, 2 Ιουλίου, 2026
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Η πρόταση Μπέα και η… σειρά του Δήμου Χανίων

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
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Βάσιμες ελπίδες για στελέχωση του Νοσοκομείου Χανίων με ιατρικό προσωπικό γεννά η πρόσφατη πρόταση του Διοικητή της δομής Γιώργου Μπέα για ένταξη του «Άγιος Γεώργιος» στις άγονες υγειονομικά περιοχές.
Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Υγείας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει δείξει σε πρώτη φάση ζωηρό ενδιαφέρον ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης.
Στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας θετικής εξέλιξης, τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ καλύτερα, αν δραστηριοποιηθεί και ο Δήμος Χανίων σε αντίστοιχη κατεύθυνση. Αν δηλαδή το Υπουργείο δώσει οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς, τότε και η δημοτική Αρχή Σημανδηράκη θα μπορούσε να δώσει αντίστοιχα κίνητρα σε νοσηλευτές, η έλλειψη των οποίων είναι μια μεγάλη “πληγή” για το Νοσοκομείο του νομού μας.
Πεδίον δόξης λαμπρόν λοιπόν, αν πραγματικά ο Δήμος θέλει ουσιαστικά να βοηθήσει και να ξεφύγουμε από τις… θεωρητικές διαπιστώσεις.

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