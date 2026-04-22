Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2026
Η Πρεβολαράκη θέλει να υπερασπιστεί τον… θρόνο της

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εχει περάσει ένας χρόνος από την στιγμή που η Μαρία Πρεβολαράκη, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Πάλης.

Μια στιγμή που σε όλους έμεινε αξέχαστη. Ο πολυπόθητος τίτλος για την «Μεγάλη Κυρία» της ελληνικής πάλης, ένα χρυσό μετάλλιο που της έλειπε ήρθε στις 11 Απριλίου 2025!

Πλέον στα Τίρανα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ρίχνεται ξανά την Πέμπτη στην παλαίστρα. Οχι απλά ως ένα φαβορί, αλλά ως η… βασίλισσα των 53κ. που θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον θρόνο της. Η Πρεβολαράκη θα ξεκινήσει την προσπάθειά της από τα προημιτελικά και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Η νικήτρια της αναμέτρησης Βέντλε (Γερμανία) – Λουτενοέ (Γαλλία) θα παλέψει με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια για μια θέση στα ημιτελικά.

Η Βέντλε είχε νικήσει την Μαρία Πρεβολαράκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου κατέκτησε την 5η θέση. Από την άλλη η Γαλλίδα είναι 26 ετών και έχει πολλές διακρίσεις στην ηλικιακή κατηγορία U23.

Η Μαρία Πρεβολαράκη, όμως, απαλλαγμένη από κάθε άγχος είναι έτοιμη να χαρίσει στην Ελλάδα, αυτό που κάνει καλύτερα… ακόμη ένα μετάλλιο!

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

