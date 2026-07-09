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Η Πολυρρήνια τιμά τον Μιχάλη Κουνέλη

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
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Ενα σπουδαίο μουσικό και άνθρωπο, τον Μιχάλη Κουνέλη, με ανιδιοτελή αγάπη για τον τόπο του και την κρητική μουσική, που μεταλαμπάδευσε τη γνώση του αφήνοντας σπουδαία παρακαταθήκη τιμά η Πολυρρήνια, τόπος καταγωγής του.
Η προτομή του σπουδαίου οργανοπαίχτη Μιχάλη Κουνέλη θα δεσπόζει πλέον στην είσοδο του χωριού. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Δημήτρη Γρυμπαουλάκη, πρόεδρο του συλλόγου «Η Γραμπούσα», ο οποίος με προσωπικό μεράκι και ιδιωτικά κεφάλαια φρόντισε για τη δημιουργία του έργου ενώ ο Δήμος Κισσάμου παραχώρησε τον χώρο για την τοποθέτηση της προτομής.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της κοινότητας Πολυρρήνιας, κ. Νίκος Μαθιουδάκης, η κίνηση αυτή είναι ένα χρέος απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπήρξε δάσκαλος για γενιές καλλιτεχνών.
Ο κ. Μαθιουδάκης, μας λέει και μια ιστορία όπως την άκουσε από τον πατέρα του: «Όταν γρατζουνούσε ο Μιχάλης τη βιολόλυρα στο σχολείο, κανένα παιδί δεν έμπαινε μέσα για μάθημα, καθόταν όλοι έξω να τον ακούνε. Το λέω και ανατριχιάζω»
Η τοποθέτηση της προτομής αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, ώστε να είναι έτοιμη για την καθιερωμένη εκδήλωση «Μουσικά Φυντάνια».
«Κάνουμε κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου μία εκδήλωση που λέγεται «Μουσικά Φυντάνια». Παίζουν μικρά παιδιά, χωρίς ηχεία, χωρίς τίποτα, παραδοσιακά στις γειτονιές και στα σοκάκια της Πολυρρήνιας. Ο επισκέπτης σταματά στην κάθε γειτονιά, θα πιει την τσικουδιά του και θα ακούσει τις κρητικές ζυγιές», αναφέρει ο πρόεδρος της κοινότητας.
Φέτος, η εκδήλωση αναμένεται να αποκτήσει ακόμη πιο έντονο συμβολισμό, καθώς η προτομή του Μιχάλη Κουνέλη θα αποτελεί το πρώτο σημείο υποδοχής των επισκεπτών.
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή νομίζω για έναν καλλιτέχνη», αναφέρει ο κ. Μαθιουδάκης, «όταν θα έρθουν τα παιδιά εδώ πέρα… να σταματήσουν μπροστά στην προτομή του Μιχάλη Κουνέλη και να παίξουν το «Εσύ είσαι η αγάπη μου, εσύ είσαι η χαρά μου»»
Όπως επισημαίνει, οι μουσικοί εκείνης της γενιάς υπήρξαν αυτοδίδακτοι και άνοιξαν τον δρόμο για τη διάδοση της αυθεντικής κισσαμίτικης μουσικής.
«Ήταν αυτοδίδακτοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα και είχαν αγνή αγάπη. Όλη αυτή την κρητική μουσική, τη γνήσια κισσαμίτικη μουσική, ο Μιχάλης είναι ο πρώτος που τη μεταλαμπάδευσε», αναφέρει.

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