Η Πολωνία ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.

Οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους «λαμβάνουν αυτήν την στιγμή την μορφή επίσημου αιτήματος ενεργοποίησης του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ενώπιον του κοινοβουλίου.

Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του ιδίου και του προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, βασικό πολιτικό όργανο της Ατλαντικής Συμμαχίας, συνεδρίασε σήμερα σε επίπεδο πρεσβευτών των 32 χωρών του ΝΑΤΟ. Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη προ πολλού. Οι σύμμαχοι αποφάσισαν ωστόσο ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Αρθρου 4 της Συνθήκης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Το Αρθρο 4 προβλέπει την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων μεταξύ των συμμάχων. «Οι πλευρές διαβουλεύονται κάθε φορά που, κατά την άποψη μίας από τις πλευρές, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια μίας από τις πλευρές απειλείται».

Από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας, το 1949, είναι η 8η φορά που γίνεται επίκληση του Άρθρου 4 . Οι τρεις προηγούμενες φορές συνδέονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντίθετα, το Αρθρο 5 δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά μία φορά από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Προβλέπει ότι μία επίθεση κατά μίας χώρας του ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση κατά όλων και υποχρεώνει τις 32 νατοϊκές συμμάχους «να συνδράμουν» την χώρα που δέχθηκε την επίθεση.

Παράλληλα, ο ρώσος επιτετραμμένος στην Βαρσοβία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών μετά την κατάρριψη ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Εκλήθην στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε ο Αντρέι Ορντάτς μετέδωσε το Ria Novosti και πρόσθεσε ότι η Βαρσοβία δεν έχει παράσχει «αποδείξεις» για την ρωσική ταυτότητα των drones αυτών και κατήγγειλε ως «αθεμελίωτες» τις κατηγορίες.

Τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναερίου χώρου καταγράφηκαν και τουλάχιστον τρία ρωσικά drones καταρρίφθηκαν κατά την διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον πρώτο και προσωρινό απολογισμό της επιχείρησης που διήρκεσε όλη την νύκτα.

«Δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματισμό ή θάνατο από τις ρωσικές ενέργειες», διευκρίνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Πολωνός πρόεδρος Κ. Ναβρότσκι θα συγκαλέσει συμβούλιο ασφαλείας

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών καθώς η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

“… η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών”, είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία είναι “απλώς απαράδεκτη”, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει σύντομα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

“Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτή τη φυγή προς τα εμπρός (…). Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας”, έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε επίσης την Πολωνία είναι δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνιστά απλώς σύμπτωση, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

“Το καθεστώς του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει”, έγραψε ο Φιάλα στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε “την παραβίαση της πολωνικής επικράτειας από ρωσικά drones” την οποία χαρακτήρισε “σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός” σε ανάρτηση στο Χ.

“Είναι μια προσβολή στην εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της ευρωατλαντικής περιοχής”, έγραψε ο Ταγιάνι, εκφράζοντας “την πλήρη αλληλεγγύη” της Ιταλίας στην Πολωνία, μια “φίλη και σύμμαχο χώρα”.

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως σε ρωσική επίθεση με drones

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε σήμερα ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους του.

«Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση αυτή, η κατεύθυνση αυτή επιδρομής, δεν ήταν τυχαία», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει την Πολωνία να χτίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης και προστασίας κατά ρωσικών απειλών αυτού του είδους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε «εχθρικά αντικείμενα» στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά σε αυτήν τη χώρα μέλος του NATO από τον Φεβρουάριο του 2022 που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είχε υπογραμμίσει εξάλλου νωρίτερα ότι η στοχοθέτηση της Πολωνίας με τουλάχιστον 8 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα συνιστά ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη».

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης -ρωσοϊρανικά ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνο ένα ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 επιθετικά drones στόχευσαν προς την Πολωνία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος σε αυτά τα drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.

Συνολικά γύρω στα 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην Ουκρανία, η οποία εκτάθηκε σε 15 ουκρανικές περιφέρειες, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στην περιφέρεια Ζιτομίρ και τραυμάτισε άλλους 3 στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, τόνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 386 από τα 415 drones και 27 από τους 43 πυραύλους που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Επίσης ανέφερε ότι κατέγραψε πρόσκρουση 16 πυραύλων και 21 drones σε 17 μέρη.

Αξιωματούχοι στην περιφέρεια Βινίτσια στην κεντρική Ουκρανία δήλωσαν ότι μη στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν. Στη δυτική περιφέρεια Βολίν, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν παράλληλα ότι έσβησαν φωτιά που είχε επεκταθεί σε 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Μετά την επίθεση ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ζήτησε από τις γειτονικές χώρες να χρησιμοποιούν τα αντιαεροπορικά τους συστήματα για την αναχαίτιση εναέριων στόχων πάνω από την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία προτείνει ένα βήμα αυτού του είδους για πολύ καιρό. Χρειάζεται να γίνει για χάρη της συλλογικής ασφάλειας», σημείωσε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.