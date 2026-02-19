Η Πολωνία απαγορεύει την είσοδο κινεζικών οχημάτων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις – Φόβοι για διαρροή πληροφοριών

Ο πολωνικός στρατός απαγόρευσε την είσοδο οχημάτων κινεζικής κατασκευής σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λόγω ανησυχιών ότι οι ενσωματωμένοι αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων, αναφέρει το Reuters.

Οπως μετέδωσε το ertnews, σε δήλωση που εστάλη το βράδυ της Τρίτης, ο στρατός ανέφερε ότι τέτοια οχήματα μπορούν να εξακολουθούν να γίνονται δεκτά σε ορισμένες ασφαλείς τοποθεσίες εάν απενεργοποιηθούν συγκεκριμένες λειτουργίες και τηρηθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας που ορίζονται από τους κανόνες κάθε εγκατάστασης.

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών, ο στρατός απαγόρευσε επίσης τη σύνδεση υπηρεσιακών τηλεφώνων στα συστήματα πολυμέσων (infotainment) των οχημάτων κινεζικής κατασκευής.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για δημόσια προσβάσιμες στρατιωτικές τοποθεσίες, όπως νοσοκομεία, κλινικές, βιβλιοθήκες, γραφεία εισαγγελέων ή λέσχες φρουράς.

Ο πολωνικός στρατός τόνισε ότι τα μέτρα είναι προληπτικού χαρακτήρα και ευθυγραμμίζονται με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τα μέλη του ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους για να διασφαλίσουν υψηλά πρότυπα προστασίας των αμυντικών υποδομών.