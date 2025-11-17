Η Πολωνία ανοίγει και πάλι δύο συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία

Η Πολωνία ξανάνοιξε σήμερα δύο συνοριακά σημεία με τη Λευκορωσία, που ήταν κλειστά για αρκετά χρόνια λόγω της σημαντικής εισροής μεταναστών και των εντάσεων με το λευκορωσικό καθεστώς, στενό σύμμαχο της Μόσχας, σύμφωνα με την πολωνική συνοριοφυλακή.

«Δύο σημεία ξανάνοιξαν», στην Κουζνίτσα Μπιαλοστότσκα και στο Μπομπροβνίκι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας συνόρων Αντρέι Γιούζβιακ.

«Η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κατοίκων και των επιχειρηματιών (της περιοχής), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων», που υπέστησαν τις οικονομικές συνέπειες από το κλείσιμο των συνοριακών περασμάτων, δήλωσε το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το εκ νέου άνοιγμα των περασμάτων κατέστη δυνατόν χάρη στο γεγονός ότι τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον «περισσότερο ασφαλή από ποτέ».

Η Πολωνία κατασκεύασε μεταλλικό φράκτη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία, την οποία η Βαρσοβία κατηγορεί ότι έχει οργανώσει από κοινού με τη Μόσχα την εισροή των μεταναστών με στόχο την αποσταθεροποίηση της Πολωνίας και της ΕΕ.

Η Βαρσοβία ανέπτυξε επίσης στο σημείο στρατιωτικές μονάδες.

«Η κίνηση έχει επαναληφθεί» στα περάσματα αυτά, δήλωσαν από την πλευρά τους μέσω Instagram η συνοριοφυλακή και οι τελωνειακές υπηρεσίες της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι στο μεταξύ τα δύο περάσματα εκσυγχρονίστηκαν και ενισχύθηκε η δυναμικότητά τους.

Πλέον, οι οδηγοί φορτηγών μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας από τρία σημεία, της Κουζνίτσα Μπιαλοστότσκα και του Μπομπροβνίκι, καθώς και του Τέρεσπολ που είχε κλείσει προσωρινά από την Πολωνία ύστερα από τις στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας που οργανώθηκαν τον Σεπτέμβριο κοντά στο έδαφός της.

Επίσης τον Σεπτέμβριο, 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάτι που επιδείνωσε τις σχέσεις της Βαρσοβίας με τη Μόσχα και τον σύμμαχό της Μινσκ, που ήταν ήδη τεταμένες λόγω της εισβολής στην Ουκρανία από το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το πολωνικό υπουργείο Οικονομικών, στο Μπομπροβνίκι, το εκ νέου άνοιγμα αφορά την κίνηση προσώπων καθώς και τη μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά «αποκλειστικά από σχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί στην ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA) και στην Ελβετία», ενώ στην Κουζνίτσα Μπιαλοστότσκα επιτρέπεται η κίνηση επιβατών μόνο με ιδιωτικά οχήματα και όχι με λεωφορεία.

Η γειτονική Λιθουανία, που πρόσφατα έκλεισε τα δύο τελευταία περάσματά της στα σύνορα με τη Λευκορωσία, λόγω των διεισδύσεων από μπαλόνια λαθρεμπόρων, σχεδιάζει να τα ξανανοίξει στις 30 Νοεμβρίου. Μεγάλος αριθμός φορτηγών παραμένει μπλοκαρισμένος στη λευκορωσική πλευρά των συνόρων.