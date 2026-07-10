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Η πολιτιστική μας κληρονομιά

Μιχάλης Κατσανεβάκης
Μιχάλης Κατσανεβάκης
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■ Μεσαιωνικές και μετέπειτα πόλεις – Ιστορικά κέντρα

Στην Κρήτη είχαμε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, κυρίως στα τρία μεσαιωνικά κάστρα, Χανιά – Ρέθυμνο – Μεγάλο Κάστρο, ένα πλήθος από μνημεία διαφόρων εποχών και πολιτισμών.

Δυστυχώς όμως, κρατικοί λειτουργοί, δήμαρχοι και διάφοροι φανατισμένοι πολίτες, κοντόφθαλμοι και κατώτεροι των περιστάσεων, κατάφεραν να τα καταστρέψουν.
Ειδικά στο Μεγάλο Κάστρο (Ηράκλειο) κατεδάφισαν τα πάντα. Γλύτωσαν ελάχιστα όπως τα ενετικά τείχη, καθόσον δεν υπήρχαν τα μέσα εκείνη την εποχή για την κατεδάφιση τους.
Οι θλιβερές κατεδαφίσεις στο Ηράκλειο συνεχίστηκαν μέχρι το 1968 (Ναός Σωτήρος).
Στο Ηράκλειο, στη  συνέχεια επί των ελαχίστου πλάτους μεσαιωνικών οδών, ανέγειραν κτήρια τέρατα, με ελλειπή φωτισμό – αερισμό και σχεδόν χωρίς πρόσβαση αυτοκινήτων και άνευ χώρων στάθμευσης.
Στο ιστορικό κέντρο των Χανίων κάτι γλύτωσε από τους βάνδαλους και τους βομβαρδισμούς του Β’ΠΠ, ενώ στο Ρέθυμνο διασώθηκαν περισσότερα μνημεία.
Σε οποιοδήποτε έργο τέχνης – μνημείο – δεν εξετάζουμε, την καταγωγή,  την εθνικότητα, ή το θρήσκευμα των δημιουργών του. Απλά θαυμάζουμε, μελετούμε το έργο τέχνης και τίποτα παραπάνω.
Παρόλο που ανεγκέφαλοι σοβινιστές, κατέστρεψαν εξαιρετικά έργα τέχνης  την ιστορία δεν μπόρεσαν να την αλλάξουν.
Οφείλουν να κατανοήσουν ορισμένοι ότι η ιστορία δεν πλαστογραφείται και δεν παραχαράσεται, όσο και αν θα το επιθυμούσαν. Άλλωστε την ιστορία μας και τα αυτά γεγονότα τα καταγράφουν και οι ξένοι ιστορικοί οι οποίοι 100, 200 και 500… χρόνια μετά το ιστορικό γεγονός και κατόπιν ιστορικής έρευνας, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να γράψουν την αλήθεια.
Οι επεμβάσεις – αναστηλώσεις σε ιστορικά κέντρα ή μεμονωμένα ιστορικά κτήρια (μνημεία) γίνονται από εξειδικευμένους αρχιτέκτονες σε συνεργασία με αρχαιολόγους και εκπαιδευμένο προσωπικό.
Στην Ιταλία, απ’ όπου και οι φωτογραφίες, η οποία είναι η μητέρα της τέχνης και των αναστηλώσεων μνημείων, υπήρχαν δύο εξειδικευμένες σχολές αναστηλώσεων (restauro dei monumenti), όμως νομίζω ότι έχει μείνει μόνο αυτή της Ρώμης.
Εκεί τα μνημεία  συντηρούνται, ελέγχονται προστατεύονται και προβάλλονται.

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