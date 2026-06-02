Η Πολιτιστική και Υγιεινή Αξία του Ελαιολάδου, µοχλός για την επώνυµη διάθεσή του

» Ηµερίδα του ΣΕ∆ΗΚ µε στρογγυλά τραπέζια, γευσιγνωσίες και θεατρικά δρώµενα στο ΜΑΙΧ

Η κρίσιµη περίοδος που βιώνει ο κλάδος της ελαιοκοµίας στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε από τους οργανωτές για την ηµερίδα «Η πολιτιστική και Υγιεινή Αξία του Κρητικού Ελαιολάδου» που θα πραγµατοποιηθεί στο ΜΑΙΧ στις 4 Ιουνίου

1 από 2

Βασικοί στόχοι της εκδήλωση αυτής, συµφώνα µε τις δηλώσεις των οργανωτών είναι:

-Η ανάδειξη της πολιτιστικής και υγιεινής άξιας του Κρητικού ελαιολάδου ως µοχλών για την επώνυµη διάθεση του.

– Η αξιοποίηση του ελαιοτουρισµου για την προβολή και διάθεση του ελαιολάδου στους Τουρίστες

– Η ανάδειξη και ανάλωση επωνύµου ελαιολάδου στην µαζική εστίαση και στην Τουρισµό

Η ηµερίδα αυτή, που οργανώνεται από τον ΣΕ∆ΗΚ σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, το ΓΕΩΤΕΕ π. Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, το ΓΕΩΤΕΕ και τη ∆ιεύθυνση Π/βάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων έχει ένα αρκετά ποικίλο και ενδιαφέρον πρόγραµµα.

Στρόγγυλα τραπέζια για τον Πολιτισµό και την Υγεία

Μετά τους χαιρετισµούς των οργανωτών και µια γενική εισήγηση από τον Νικ. Μιχελακη για τον ρολό της «πολιτιστικής και υγιεινής αξίας του ελαιολάδου στην επώνυµη διάθεση του» το πρόγραµµα περιλαµβάνει δυο συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών που αφορούν η µια τον πολιτισµό και η άλλη την υγεία.

Στις συζητήσεις αυτές ειδικοί επιστήµονες και επιχειρηµατίες του τουρισµού όπως Αρχαιολόγοι, Ξεναγοί, Γεωπόνοι, Γιατροί, ∆ιατροφολόγοι, Τουριστικοί επιχειρηµατίες κ.α. θα απαντήσουν σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων για την πολιτιστική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου.

Γευσιγνωσία ελαιολάδου και θεατρική παράσταση

Το πρόγραµµα στην συνεχεία περιλαµβάνει επίδειξη γευσιγνωσίας ελαιολάδου που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά αλλα και ενήλικες και θα παρουσιαστεί σε άλλη ειδικά διαρρυθµισµένη αίθουσα του ΜΑΙΧ από ειδικούς του Ινστιτούτου Ελιάς ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ για την πολιτιστική και υγιεινή αξία του ελαιολάδου,

Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση κατά την όποια µαθητές της ∆΄Ταξης του 9ου ∆ηµοτικού Σχολειού Χανιών θα παρουσιάσουν το θεατρικό « Ταβέρνα η γερή καρδιά» .

Το θεατρικό αυτό που έγραψε η συνεργάτης του ΣΕ∆ΗΚ ειδική εκπαιδευτικός κ. Άγγελλα Μάµου σχολιάζει και σατιρίζει κατά τρόπο ποιητικό την διαµάχη ελαιολάδου –σπορέλαιων στην µαζική εστίαση!.

Και δώρα µε βραβευµένα βιβλία

Η εκδήλωση θα τελειώσει µε δωρεάν προσφορά µε κλήρωση παρόντων, 20 αντιτύπων του βραβευθέντος πρόσφατα από Ακαδηµία Αθηνών βιβλίου του ∆ρ. Νικ Μιχελάκη «ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ».

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις

και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά άδεια του (nmixel@otenet.gr)