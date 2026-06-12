menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 12 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Η ποιότητα του διαλόγου

Ιωάννα Κωσταρέλλα
Ιωάννα Κωσταρέλλα
0

Καθένας σε αυτή τη ζωή αξιώνει να δηµιουργήσει τη δική του πατέντα, καθώς επίσης και να δηµιουργήσει το δικό του δείκτη µετρήσεων, συγκρίσεων και… διακρίσεων.
Για παράδειγµα ο έχων την πατέντα της δηµοκρατίας µε copyright 2.500 χιλιάδων χρόνων ελληνικός λαός βγάζει αµέσως το µετρητή και αποφαίνεται µε τεράστια ευκολία για το δίκαιο, το άδικο, το λάθος και το σωστό, µα πάνω από όλα για το δηµοκρατικό και το φασιστικό.
Εµείς, περήφανοι απόγονοι του Περικλή, έχοντες την τεχνογνωσία της δηµοκρατίας, όπως περηφανευόµαστε, µα καθόλου την κουλτούρα της, είµαστε οι πρώτοι που θα κουνήσουµε στον άλλο το δάχτυλο, οι πρώτοι που θα υψώσουµε τον τόνο της φωνής µας ζητώντας να ακουστούµε περισσότερο, οι πρώτοι που δύσκολα θα δεχθούµε τη διαφορετική άποψη.
Η ποιότητα και το βάθος της δηµοκρατίας φαίνεται, όµως, κατ’ εξοχήν από το δηµόσιο διάλογο. Ο σύγχρονος διάλογος, λοιπόν, είναι είτε φορτωµένος µε λαϊκισµό, είτε µε στερεότυπα και έτοιµα προς κατανάλωση ιδεολογικά σχήµατα.
Και δεν είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό µόνο οι λίγοι, αλλά έχουµε ευθύνες όλοι. Όπως είπε ο Σωκράτης στην Απολογία του «είναι δυνατόν στα άλογα οι πολλοί να τα εκπαιδεύουν και οι λίγοι δηλαδή οι ιπποκόµοι να τα διαφθείρουν; Mάλλον το αντίθετο συµβαίνει… έτσι θα ήταν πολύ ευτυχισµένοι οι νέοι αν µόνο ένας υπήρχε να τους διαφθείρει και όλοι οι υπόλοιποι να τους ωφελούσαν».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum