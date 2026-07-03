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Η πληγή της Αχαριστίας

Ρόζα Τζιγκουνάκη
Ρόζα Τζιγκουνάκη
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«Αχαριστία είναι εκείνο που πληρώνεται ακριβά σε ένα κόσµο πολύ φθηνό».

∆εν είναι αχάριστοι µόνο οι άνθρωποι που τους κάνεις καλό αλλά το θεωρούν υποχρέωση σου και ποτέ δεν θα το αναγνωρίσουν. Είναι και εκείνοι που ό,τι κι αν κάνεις για αυτούς, θα ζητήσουν ακόµα περισσότερα και θα συµπεριφερθούν σαν να µην τους βοήθησες ποτέ. Είναι και αυτοί που ξεχνούν το καλό µε µεγάλη ευκολία και βάζουν στο στόµα τους ένα σωρό «κατηγορώ»» για όλους και για όλα. Έπειτα, είναι κι εκείνη η αχαριστία που συµβαδίζει µε την καθηµερινότητα ενός ανθρώπου, που πάει µαζί του κάθε στιγµή και ζητά και πάλι ζητά όλο και περισσότερα, από το Θεό, από τους συνανθρώπους του, από το σύµπαν. Ό,τι κι αν έχει, δεν είναι ποτέ αρκετό, γιατί πάντα υπάρχει λίγο παραπάνω, και αυτό το λίγο παραπάνω είναι αυτό που θέλει ο αχάριστος. Μια ανίατη αρρώστια της ψυχής η οποία στο τέλος κατακεραυνώνει όλη την ύπαρξη του ανθρώπου και τον σκορπίζει στους ανέµους. Η αδυναµία του να πεις ευχαριστώ για ό,τι έχεις, η αδυναµία του να εκτιµήσεις ανθρώπους και πράγµατα που βρίσκονται γύρω σου, σε συνδυασµό µε την αδυναµία της προσφοράς, είναι µια τραγική κατάσταση στην οποία πέφτει ο αχάριστος και κάποιες φορές δεν καταλαβαίνει πόσο σοβαρό παράπτωµα είναι αυτό. Και δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν µπορεί να δει καθαρά όταν όλη η ζωή του έχει καθοριστεί από το τι του λείπει και όχι από το τι έχει. Η αχαριστία κρύβει µέσα της τον ιό της ζήλιας και αυτό την καθιστά ακόµα πιο επικίνδυνη για την ψυχή και το σώµα ενός ανθρώπου. Η όψη αλλάζει, η διάθεση αλλάζει, οι φίλοι λείπουν, τα προβλήµατα εµφανίζονται από το πουθενά, οι σχέσεις είναι σε σύγχυση και αυτές είναι λίγες από τις παρενέργειες της αχαριστίας. Έπειτα, αυτοί οι άνθρωποι µένουν µόνοι να αναρωτιούνται το γιατί, χωρίς ποτέ να µπορούν να δουν τι πραγµατικά έχει συµβεί στην ζωή τους. Οι σχέσεις κλονίζονται και το φταίξιµο πέφτει πάντα στον άλλον, γιατί οι αχάριστοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να αναλάβουν κανενός είδους ευθύνη.

Σοβαρή και κάποιες φορές ανίατη ασθένεια που εξαπλώνεται και επηρεάζει ένα σοβαρό ποσοστό ανθρώπων είναι η αχαριστία. «Είναι οδυνηρό να ακούς να σε κακολογούν µετά από µια ευεργεσία που έκανες» λέει ο Πλάτων. Κι όµως υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ακριβώς αυτό. Τυχερός είναι εκείνος ο αχάριστος, που θα καταφέρει να εντοπίσει την στιγµή που πρέπει να αλλάξει τη σκέψη του, διαφορετικά η ζωή θα το κάνει για αυτόν. ∆ύσκολο και σχεδόν ακατόρθωτο βέβαια να αλλάξουν αυτοί οι άνθρωποι αν και µε µεγάλη προσπάθεια και µια γερή δόση αυτογνωσίας ίσως µπορέσουν να το καταφέρουν, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν στον νέο κόσµο που ανοίγεται µπροστά µας. Και εάν κάποιος πάλι επιθυµεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους θα διαπιστώσει µε µεγάλη λύπη ότι δεν τα καταφέρνει, κι αν πάλι κάποιος προσπαθήσει να τους δείξει το δρόµο, εκείνοι θα επιλέξουν τον ακριβώς το αντίθετο αφού ουσιαστικά η παραδοχή είναι το µεγάλο πρόβληµα τους. Είναι γεγονός ότι σε όλες τις εποχές και από όλους τους σοφούς του κόσµου η αγνωµοσύνη και η αχαριστία αναγνωρίζονται ως ένα βαρύ φορτίο που στο τέλος σκοτώνει τον άνθρωπο.

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