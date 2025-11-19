menu
Η Pirelli επιβάλλει stints 25 γύρων στο Κατάρ, λόγω ανησυχιών για τα ελαστικά

Η Pirelli ανακοίνωσε ότι κάθε σετ ελαστικών θα περιορίζεται σε μάξιμουμ 25 γύρους κατά τη διάρκεια του τριημέρου για το γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το διάστημα 28-30 Νοεμβρίου, λόγω ανησυχιών για τη φθορά στα λάστιχα. Ύστερα από απόφαση που πάρθηκε σε συμφωνία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), τη Φόρμουλα Ένα και τις ομάδες, σε κάθε σετ ελαστικών δόθηκε ο περιορισμός απόστασης των 25 γύρων στην πίστα “Losail International Circuit”, μετά από ανάλυση των δεδομένων από τον αγώνα του 2024. Αυτό σημαίνει ότι το 57 γύρων γκραν πρι του Κατάρ θα υποχρεώσει τους οδηγούς να κάνουν τουλάχιστον δύο πιτ-στοπ, ωστόσο ο αγώνας σπριντ δεν θα χρειαστεί να… διακοπεί για αλλαγές ελαστικών, καθώς έχει μήκος 19 γύρους.

Η σχετική ανακοίνωση της Pirelli αναφέρει: «Αυτό το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, μετά από ανάλυση των ελαστικών που χρησιμοποιήθηκαν το 2024. Πέρυσι, αρκετά ελαστικά, ιδιαίτερα το εμπρός αριστερό, είχαν φτάσει στο μέγιστο επίπεδο φθοράς. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με την υψηλή πλευρική ενέργεια, είχαν αυξήσει την δομική κόπωση της κατασκευής». Η ιταλική εταιρεία εξήγησε ακόμη ότι το θέμα είναι διαφορετικό σε σχέση με το γκραν πρι του Κατάρ του 2023, όπου επίσης επιβλήθηκαν υποχρεωτικά stints στα λάστιχα, επειδή αυτό προκλήθηκε από τα κερμπ που δημιουργούσαν μικρο-σχισμές στα πλευρικά τοιχώματα των ελαστικών. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις στα κερμπ, καθώς και οι αμμοπαγίδες γύρω τους απέτρεψαν την επανάληψη αυτής της κατάστασης πέρυσι.

Όλοι οι γύροι στα ελεύθερα δοκιμαστικά, τα δοκιμαστικά για το σπριντ, τον αγώνα σπριντ, τα δοκιμαστικά για το γκραν πρι και το ίδιο το γκραν πρι θα υπολογίζονται ανά σετ ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων των γύρων που ολοκληρώθηκαν υπό αυτοκίνητο ασφαλείας ή εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι μόνες εξαιρέσεις θα είναι οι γύροι στο grid, οι γύροι σχηματισμού και οι γύροι που ολοκληρώθηκαν μετά την καρό σημαία στον αγώνα σπριντ και στο γκραν πρι.

Πριν από την έναρξη του γκραν πρι, η Pirelli θα ενημερώσει επίσης τις ομάδες πόσοι γύροι είναι ακόμα διαθέσιμοι για κάθε σετ ελαστικών που έχει απομείνει στη διάθεση κάθε οδηγού. Η Pirelli έχει επιλέξει τις σκληρότερες γόμες των ελαστικών της για το γκραν πρι του Κατάρ: τη C1 ως σκληρή, τη C2 ως μέση και τη C3 ως μαλακή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς των τριημέρων που περιλαμβάνουν αγώνα σπριντ, κάθε οδηγός θα προμηθεύεται δύο σετ σκληρής γόμας, τέσσερα σετ μέσης και έξι σετ μαλακής για ολόκληρο το τριήμερο του αγώνα.

 

