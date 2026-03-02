Η πεσµένη περίφραξη της παιδικής χαράς στη Σαµπιονάρα

Πεσµένο ένα τµήµα της ξύλινης περίφραξης της παιδικής χαράς στο ύψος της “Σαµπιονάρας” στο Κουµ Καπί. Έλλειψη συντήρησης; Βανδαλισµός; Ό,τι και να συνέβη, η αποκατάσταση της περίφραξης θα πρέπει να γίνει άµεσα καθώς στον χώρο αυτό καθηµερινά βρίσκονται πάµπολλα παιδιά.