∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.: «4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα» σε Κάντανο και Βουκολιές 

Η νέα παράσταση του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) «4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα» σε κείµενο του Τζέιµς Φριτς, σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και πρωτότυπη µουσική του Κωστή Μαραβέγια, θα παρουσιαστεί στην αίθουσα του δηµαρχείου στην Κάντανο, στον ∆ήµο Καντάνου – Σελίνου, τη ∆ευτέρα 16 Μαρτίου στις 19:30, και στο Πολύκεντρο των Βουκολιών του ∆ήµου Πλατανιά την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 19:30.

Τη µετάφραση του έργου υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, την επιµέλεια κίνησης η Φαίδρα Νταϊόγλου και τα σκηνικά – κοστούµια η Ιωάννα Καλαβρού.

Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Καραγεώργη.

Φωτογραφίες αφίσας – προβών – Τrailer: Πάτροκλος Σκαφίδας.

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Αναστασάκης.

Design: Κωστής Σωτηράκος.

Παίζουν (αλφαβητικά): Μάριος Βερτζίνης, Κατερίνα Πυρινή, Μαργαρίτα Ράµµου, Χρήστος Ροδάµης.

Το έργο «4 minutes 12 seconds» του James Fritz έχει αποσπάσει το 2ο βραβείο «Verity Bargate» στο διαγωνισµό για το καλύτερο νέο αγγλικό έργο.

∆ιάρκεια: 75 λεπτά (χωρίς διάλειµµα).

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 12 ετών.

Τιµές εισιτηρίων: Κανονικό: 10€, Μειωµένο: 8€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, µαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/4-lepta-kai-12-deuterolepta-1/ και στο ταµείο του θεάτρου µιάµιση ώρα πριν από την παράσταση.