Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών (18/12), το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χανίων διοργανώνει την έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα μου σε μια βαλίτσα», μια δράση που επιχειρεί να φωτίσει τις ανθρώπινες ιστορίες, που κρύβονται πίσω από κάθε μετακίνηση.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 στο Γυαλί Τζαμί, ενώ κατά τη διάρκειά της, από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, θα παρουσιαστούν προσωπικά αντικείμενα συμπολιτών μας, που προέρχονται από διάφορες χώρες και σήμερα ζουν στα Χανιά. Κάθε αντικείμενο συνοδεύεται από ένα κείμενο της ελληνικής παράδοσης, λογοτεχνίας ή ποίησης, δημιουργώντας έναν συμβολικό διάλογο ανάμεσα στις πολιτισμικές εμπειρίες των ανθρώπων και στη συλλογική μνήμη του τόπου μας.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Καθημερινά: 10:00 – 13:00 και Πέμπτη & Παρασκευή: 10:00 – 13:00, 18:00 – 20:00.