Η παράταξη Κουκλινού για το Λιμενικό Ταμείο

Για άμεση ανάγκη ουσιαστικής δράσης, που να στηρίζει τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό και την καθημερινότητά τους κάνει λόγο η δημοτική παράταξη «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα», επιρρίπτοντας ευθύνες στη δημοτική αρχή και χαρακτηρίζοντας “φανφάρες” κι ιδέες εκτός πραγματικότητας τα περί ίδρυσης Λιμενικού Ταμείου.

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

«Στον Αποκόρωνα έχουμε μάθει να κινούμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Όμως η τελευταία ιδέα της δημοτικής αρχής μας ξεπέρασε όλους: ιδρύουμε… Λιμενικό Ταμείο. Ναι, καλά διαβάσατε. Το μόνο πρόβλημα; Λιμάνι δεν υπάρχει!

Κάποιοι ίσως πουν ότι είναι λεπτομέρεια. Εμείς λέμε ότι είναι η επιτομή της τοπικής καινοτομίας: Γιατί να περιμένεις να εμφανιστεί το καράβι, όταν μπορείς πρώτα να φτιάξεις το ταμείο; Στον Αποκόρωνα, η φαντασία προηγείται της πραγματικότητας και όπως αποδεικνύεται, δεν έχουμε όρια. Οι καταστηματάρχες ζητούν ρεαλιστικές λύσεις για τις παραλίες και για την επιβίωση των επιχειρήσεών τους, αλλά η δημοτική αρχή προτείνει… επιτελικό σχέδιο που σχεδόν καθόλου επαφή δεν έχει με το έδαφος. Αντικαθιστούμε τη δράση με θεσμούς και τα προβλήματα με επιτροπές.

Το αποτέλεσμα; Κόλαφος για την κοινή λογική και γέλιο για όλους τους υπόλοιπους. Οι επαγγελματίες αγωνιούν, οι πολίτες κοιτάζουν απορημένοι, και εμείς μένουμε με το ερώτημα: Μήπως το επόμενο βήμα είναι Υποθαλάσσιο Ταμείο; Στο τέλος, το μόνο σίγουρο είναι ότι στον Αποκόρωνα έχουμε πρωτοπορία — όχι όμως σε λύσεις, αλλά σε φανταστικές ιδέες. Και φυσικά, πάντα είμαστε ένα βήμα μπροστά: γελάμε πρώτοι, γιατί μετά θα κλάψουμε μαζί με τους επιχειρηματίες που περιμένουν σοβαρές λύσεις.

Η λύση ποια είναι; Μα, προφανώς, κάτι απλό και ήδη δοκιμασμένο. Το 2017, με τον Ν. 4504/2017, θεσπίστηκε η διαδικασία κατεδάφισης κατασκευών εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Από τότε, ο νόμος αυτός συνεχίζει να εφαρμόζεται με διαρκείς αναστολές και τροποποιήσεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ευέλικτη αντιμετώπιση. Ένα αντίστοιχο σχήμα πρέπει να επιδιωχθεί και στην περίπτωσή μας, με τη διαφορά ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με περιοχή υπό δικαιοδοσία της Κτηματικής Υπηρεσίας, γεγονός που απαιτεί συντονισμό και ουσιαστικό διάλογο με τις αρμόδιες αρχές.

Κλείνοντας, θα ήταν προς όφελος του Αποκόρωνα αν η δημοτική αρχή αφιέρωνε χρόνο και ενέργεια σε πραγματικές προτάσεις που έχουν εφαρμογή στην πράξη — όπως η διεκδίκηση αναστολής ή ρύθμισης για τις κατασκευές στις παραλίες — αντί να επιμένει σε μεγαλεπήβολες ιδέες, όπως η ίδρυση Λιμενικού Ταμείου σε μια περιοχή που δεν διαθέτει καν λιμάνι. Οι πολίτες δεν χρειάζονται ωραία λόγια και θεσμικές φανφάρες, αλλά ουσιαστική δράση που να στηρίζει τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό και την καθημερινότητά τους. Μιας και στην πρόσφατη σύσκεψη στο Δημαρχείο Αποκορώνου ειπώθηκε από την δημοτική αρχή ότι ίσως η ίδρυση του Λιμενικού Ταμείου να «κολλήσει» στο Υπουργείο επειδή η απόφαση του Δ.Σ. δεν ήταν ομόφωνη, εμείς, από την πλευρά μας, ψηφίσαμε παρόν και αφήσαμε στον Δήμαρχο να καρπωθεί τα εύσημα για το Λιμενικό Ταμείο, ενώ εκείνος, τόσα χρόνια, επανέρχεται συνεχώς στο ίδιο θέμα κάθε φορά που η πρότασή του δεν βρίσκει έδαφος, σαν να ελπίζει ότι κάποια στιγμή η επανάληψη θα μετατρέψει την ιδέα σε πραγματικότητα.

Αντί όλων αυτών, εμείς ως παράταξη που σεβόμαστε τους δημότες μας, προτιμήσαμε να επικεντρωθούμε στα πραγματικά ζητήματα που αφορούν τον τόπο και τους ανθρώπους του Αποκόρωνα.

Γιατί εμείς είμαστε εδώ για να… ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ!

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης

Ελένη Καντεράκη

Πέτρος Μπενάκης

Γεώργιος Ξηρουχάκης

Αθηνά Ορφανουδάκη».