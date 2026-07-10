Η παράσταση – αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη στα Χανιά

Η παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στις 21:00 στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου.

Για τον κορυφαίο ερμηνευτή, την παράσταση και τα μηνύματα της, μίλησαν οι συντελεστές κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο ιστορικό καφέ “Κήπος”

Στη συνέντευξη έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι βασικοί συντελεστές της παραγωγής.

Συγκεκριμένα παρευρέθηκαν οι: Ιωάννης Γιαννακάκης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Χανίων, Σοφία Μαλανδράκη, Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Σκηνοθέτης, Μελίνα Κανά, Τραγουδίστρια, Μιχάλης Αεράκης, Ηθοποιός, Αιμιλιανός Σταματάκης, Ηθοποιός, Μέμος Μπεγνής, Ηθοποιός, Γιάννης Καλατζόπουλος, Ηθοποιός, Γιάννης Μαθές, Τραγουδιστής, συνθέτης και (στα πλαίσια της παράστασης) ηθοποιός, Ιωάννα Λέκκα, Ηθοποιός, Αναστασία Τσιλιμπίου, Ηθοποιός, Νίκος Γκέλια, Ηθοποιός, Γιάννης Πέτρου, Ηθοποιός

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