Η παράσταση “4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα” στο Πολύκεντρο Βουκολιών

Το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης παρουσιάζει, με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά, την παράσταση “4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα” του Τζέιμς Φριτς, την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 19:30, στο Πολύκεντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

Η παράσταση

Η μεγάλη επιτυχία του Λονδίνου «4 minutes 12 seconds» του James Fritz, που απέσπασε το 2ο βραβείο «Verity Bargate» στο διαγωνισμό για το καλύτερο νέο αγγλικό έργο παρουσιάζεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, σε μια παράσταση δυνατών συγκινήσεων.

Σε έναν κόσμο όπου οι κάμερες και τα smartphones είναι πανταχού παρόντα, ο

συγγραφέας εστιάζει σε ένα προκλητικό και επίκαιρο θέμα ρίχνοντας φως στις ύπουλες ευκαιρίες που προσφέρει η νέα τεχνολογία: τίποτα δεν πεθαίνει σε απευθείας σύνδεση, εκτός από την αξιοπρέπεια!

Τέσσερις ηθοποιοί δημιουργούν μπροστά στους θεατές μία παράσταση με γρήγορους ρυθμούς, αγωνία, χιούμορ και πολλές ανατροπές!

Υπόθεση

Η Νταϊάνα και ο Ντέβιντ έχουν αφιερώσει την ζωή τους για να δώσουν στον έφηβο γιο τους, Τζακ, την ευκαιρία που εκείνοι δεν είχαν ποτέ, να λάβει τους απαραίτητους

βαθμούς για να σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο. Αλλά ένα αναπάντεχο γεγονός

ακριβώς έξω απ’ το σχολείο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα, καθώς ο γιος τους

βρίσκεται χτυπημένος από τον αδερφό της κοπέλας του… Όσο προχωράει η ιστορία, οι γονείς αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τους κολλητούς φίλους του Τζακ, για τον γιο τους και τέλος για τους ίδιους, μέχρι που μαθαίνουν ότι έχει ανέβει στο youtube ένα

ερασιτεχνικό βίντεο του Τζακ διάρκειας 4 λεπτών και 12 δευτερολέπτων που θέτει σε

κίνδυνο την συμμετοχή του στις εξετάσεις. Ποιον μπορούν να εμπιστευτούν; Πρέπει να καλέσουν την αστυνομία ή να το χειριστούν μόνοι τους; Το βίντεο έχει ήδη 500.000 views!

«Ένα συναρπαστικό και γρήγορο έργο… για τέσσερις δυνατές ερμηνείες»

The Guardian

Συντελεστές

Μετάφραση-Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα Νταϊόγλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Καραγεώργη

Φωτογραφίες αφίσας – προβών – Τrailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Αναστασάκης

Design: Κωστής Σωτηράκος

Παίζουν (αλφαβητικά): Μάριος Βερτζίνης, Κατερίνα Πυρινή, Μαργαρίτα Ράμμου,

Χρήστος Ροδάμης

Διάρκεια: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

!!!! Η παράσταση είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 12 ετών !!!!

Βουκολιές, Πολύκεντρο: Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 19:30

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 10€

Μειωμένο: 8€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/4-lepta-kai-

12-deuterolepta-1/ και στο ταμείο του θεάτρου μιάμιση ώρα πριν από την παράσταση