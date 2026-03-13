menu
15.4 C
Chania
Παρασκευή, 13 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Η παράσταση “4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα” στο Πολύκεντρο Βουκολιών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης παρουσιάζει, με τη στήριξη του Δήμου Πλατανιά, την  παράσταση “4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα” του Τζέιμς Φριτς, την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 19:30, στο Πολύκεντρο Βουκολιών  του Δήμου Πλατανιά.

Η παράσταση
Η μεγάλη επιτυχία του Λονδίνου «4 minutes 12 seconds» του James Fritz, που απέσπασε το 2ο βραβείο «Verity Bargate» στο διαγωνισμό για το καλύτερο νέο αγγλικό έργο παρουσιάζεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης,  σε μια παράσταση δυνατών συγκινήσεων.
Σε έναν κόσμο όπου οι κάμερες και τα smartphones είναι πανταχού παρόντα, ο
συγγραφέας εστιάζει σε ένα προκλητικό και επίκαιρο θέμα ρίχνοντας φως στις ύπουλες ευκαιρίες που προσφέρει η νέα τεχνολογία: τίποτα δεν πεθαίνει σε απευθείας σύνδεση, εκτός από την αξιοπρέπεια!
Τέσσερις ηθοποιοί δημιουργούν μπροστά στους θεατές μία παράσταση με γρήγορους ρυθμούς, αγωνία, χιούμορ και πολλές ανατροπές!

Υπόθεση
Η Νταϊάνα και ο Ντέβιντ έχουν αφιερώσει την ζωή τους για να δώσουν στον έφηβο γιο τους, Τζακ, την ευκαιρία που εκείνοι δεν είχαν ποτέ, να λάβει τους απαραίτητους
βαθμούς για να σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο. Αλλά ένα αναπάντεχο γεγονός
ακριβώς έξω απ’ το σχολείο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα, καθώς ο γιος τους
βρίσκεται χτυπημένος από τον αδερφό της κοπέλας του… Όσο προχωράει η ιστορία, οι γονείς αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τους κολλητούς φίλους του Τζακ, για τον γιο τους και τέλος για τους ίδιους, μέχρι που μαθαίνουν ότι έχει ανέβει στο youtube ένα
ερασιτεχνικό βίντεο του Τζακ διάρκειας 4 λεπτών και 12 δευτερολέπτων που θέτει σε
κίνδυνο την συμμετοχή του στις εξετάσεις. Ποιον μπορούν να εμπιστευτούν; Πρέπει να καλέσουν την αστυνομία ή να το χειριστούν μόνοι τους; Το βίντεο έχει ήδη 500.000 views!

«Ένα συναρπαστικό και γρήγορο έργο… για τέσσερις δυνατές ερμηνείες»
The Guardian

Συντελεστές

Μετάφραση-Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης
Πρωτότυπη μουσική: Κωστής Μαραβέγιας
Επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα Νταϊόγλου
Σκηνικά – Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Καραγεώργη
Φωτογραφίες αφίσας – προβών – Τrailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Αναστασάκης
Design: Κωστής Σωτηράκος
Παίζουν (αλφαβητικά): Μάριος Βερτζίνης, Κατερίνα Πυρινή, Μαργαρίτα Ράμμου,
Χρήστος Ροδάμης
Διάρκεια: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

!!!! Η παράσταση είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 12 ετών !!!!

Βουκολιές, Πολύκεντρο: Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 19:30
Τιμές εισιτηρίων:
Κανονικό: 10€
Μειωμένο: 8€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/4-lepta-kai-
12-deuterolepta-1/ και στο ταμείο του θεάτρου μιάμιση ώρα πριν από την παράσταση

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum