Η παρακολούθηση τηλεφώνων οδήγησε στον εντοπισμό της μεγάλης χασισοφυτείας στον Κουρνά

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίσθηκε το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στα Χανιά, με τις καταθέσεις αστυνομικών αλλά μαρτύρων υπεράσπισης και θα συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου με τις απολογίες των 8 κατηγορούμενων, οι περισσότεροι από περιοχές του Ρεθύμνου, τις αγορεύσεις των δικηγόρων και την εισαγγελική πρόταση.

Αστυνομικός που συμμετείχε στις έρευνες τόνισε τις “κωδικοποιημένες” όπως είπε συνομιλίες που μιλούσαν για το “σημείο” όταν αναφέρονταν στη χασισοφυτεία και πως επιτυγχάνθηκε η σύλληψη τους μετά από παρακολούθηση αρκετών ημερών.

Ο ίδιος ερωτηθείς σχετικά από την εισαγγελέα έδρας σημείωσε πως στο μπαλκόνι ενός εκ των κατηγορούμενων βρέθηκε “κόμποστ” το οποίο χρησιμοποιούνταν για τα δενδρύλλια όταν ήταν ακόμα πολύ μικρά.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κακουργηματικές κατηγορίες για εμπορία ναρκωτικών, ενώ ορισμένοι εξ αυτών δήλωσαν απλοί χρήστες.