Η παράδοση συνάντησε τον εθελοντισμό στην Παραδοσιακή Στράτα (φωτ.)

Μια μεγάλη γιορτή για την πόλη μας, όπου η παράδοση συναντήθηκε με τον εθελοντισμό, αποτέλεσε η χθεσινή βραδιά, με την Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων να φιλοξενεί την 23η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων «το δρώμενο, που διοργανώθηκε με τη μέριμνα του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Χανίων και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Χανίων «Ο Άγιος Ιωάννης», πλαισιώθηκε μουσικά και χορευτικά από τον Παραδοσιακό Σύλλογο Χανίων «Ο Ψηλορείτης». Το «παρών» έδωσε και η πρωταθλήτρια Εμμανουέλα Κατζουράκη, η οποία μετέφερε τη φλόγα της αγάπης στο πλαίσιο της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι μικροί μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Κυδωνίας Χανίων, ενώ ο Φάρος στο Ενετικό Λιμάνι φωταγωγήθηκε στο κόκκινο, χρώμα που συμβολίζει την εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων, την εκδήλωση χαιρέτισε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων: «Κρατάμε σήμερα την αλληλεγγύη, τη συνεισφορά και την προσφορά από αυτή τη μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού».

Στην εκδήλωση συμμετείχε για ακόμα μια φορά πλήθος κόσμου, που «πλημμύρισε» το Ενετικό Λιμάνι Χανίων και έγιναν κοινωνοί στη μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού»