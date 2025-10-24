menu
Διεθνή

Η παράδοση ιατρικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να καθυστερεί

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο πληθυσμός σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να στερείται κατάλληλη ιατρική φροντίδα δύο εβδομάδες περίπου μετά την έναρξη της πιο πρόσφατης κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Φάρμακα και ιατρικός εξοπλισμός, που ήταν επί μήνες αποκλεισμένοι, έχουν αρχίσει τώρα να φθάνουν, δήλωσε μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ο Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη.

Ωστόσο, καθώς το Ισραήλ έχει ανοίξει μόνο δύο συνοριακά περάσματα, είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί η ζήτηση, είπε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μόνο 14 από 36 νοσοκομεία στον παράκτιο θύλακα λειτουργούν εν μέρει, όπως και 64 από 181 κέντρα υγείας και 109 από 359 αίθουσες θεραπείας.

Σημαντικά νοσοκομεία, όπως το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας, βρίσκονται στην περιοχή που εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Ο ΠΟΥ δηλώνει ότι διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στην περιοχή, αλλά χρειάζεται καλύτερη και πιο γρήγορη πρόσβαση. Το Ισραήλ ελέγχει την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας και θα πρέπει να δώσει άδεια για τη διανομή βοήθειας στη σφραγισμένη περιοχή.

Μέχρι τώρα, κάθε φορτίο επιθεωρείται ξεχωριστά και χρειάζεται να κατατεθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε προϊόν. Ο Πίπερκορν είπε ότι ο ΠΟΥ χρειάστηκε δυόμιση χρόνια για να φέρει οκτώ φορητά ακτινολογικά μηχανήματα μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ΠΟΥ έχει καταρτίσει κατάλογο με τα απαραίτητα φάρμακα και τον εξοπλισμό και απευθύνει έκκληση στις ισραηλινές αρχές να δώσουν γενική άδεια αντί να επανεξετάζουν κάθε διανομή. Λέει ότι υπάρχουν μόνο δύο τομογράφοι στη Λωρίδα της Γάζας και ότι χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι.

 

