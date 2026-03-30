Η παγκόσµια έκθεση για την ευτυχία και η θέση της Ελλάδας

∆όθηκε πρόσφατα στη δηµοσιότητα η έκθεση για τη παγκόσµια ευτυχία (World Happiness Report-2026).

Η έκθεση υπογράφεται από πλειάδα διακεκριµένων ακαδηµαϊκών όπως ο καθηγητής Richard Layard του London School of Economics, ο καθηγητής Jeffrey D. Sachs του Columbia University, ο καθηγητής Jan-Emmanuel De Neve του University of Oxford, ο καθηγητής John F. Helliwell του University of British Columbia κ.α. Στο σύντοµο κείµενο που ακολουθεί γίνεται µια σύντοµη ανασκόπηση της έκθεσης αυτής και της κατάταξης διαφόρων χωρών ως προς το δείκτη ευτυχίας.

Μεθοδολογία

Η µεθοδολογία της Έκθεσης Παγκόσµιας Ευτυχίας βασίζεται σε δειγµατοληπτικές έρευνες όπου οι ερωτώµενοι αξιολογούν τη ζωή τους από το 0 (χειρότερη δυνατή ζωή) έως το 10 (καλύτερη δυνατή ζωή). Τα αποτελέσµατα υπολογίζονται ως µέσοι όροι τριετίας, ώστε να µειώνονται οι τυχαίες διακυµάνσεις. Στη συνέχεια, γίνεται στατιστική ανάλυση για να εξηγηθούν οι διαφορές µεταξύ χωρών µε βάση έξι βασικούς παράγοντες:

Κατά κεφαλήν εισόδηµα

Κοινωνική στήριξη

Προσδόκιµο υγιούς ζωής

Ελευθερία επιλογών ζωής

Γενναιοδωρία (π.χ. δωρεές)

Αίσθηση διαφθοράς

Συµπληρωµατικά, εξετάζονται και δείκτες συναισθηµάτων (θετικά και αρνητικά βιώµατα της καθηµερινότητας). Συνολικά, η µεθοδολογία συνδυάζει υποκειµενικές αξιολογήσεις ζωής µε αντικειµενικούς κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες.

Η σχέση µεταξύ ευτυχίας και µέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η σχέση µεταξύ ευτυχίας και ενασχόλησης µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) είναι σύνθετη και εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης τους. Από τη µία πλευρά, η ενεργή και ποιοτική χρήση (π.χ. επικοινωνία µε φίλους, ανταλλαγή υποστήριξης, συµµετοχή σε κοινότητες) µπορεί να ενισχύσει την αίσθηση του να ανήκει κάποιος σε µία οµάδα η κοινότητα και να αυξήσει την ευηµερία. Οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούν βασικό παράγοντα ευτυχίας, και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να τις ενισχύσουν, ειδικά όταν υπάρχει φυσική απόσταση. Από την άλλη πλευρά, η παθητική κατανάλωση περιεχοµένου (scrolling χωρίς αλληλεπίδραση) συνδέεται συχνά µε χαµηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Αυτό οφείλεται σε κοινωνικές συγκρίσεις, όπου οι χρήστες εκτίθενται σε «ιδανικοποιηµένες» εικόνες ζωής, οδηγώντας σε αισθήµατα ανεπάρκειας ή ζήλιας. Επιπλέον, η υπερβολική χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία, καθώς συνδέεται µε άγχος, διαταραχές ύπνου και αυξηµένη µοναξιά. Ιδιαίτερα στους νέους, έχει παρατηρηθεί συσχέτιση µεταξύ έντονης χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και χαµηλότερης ικανοποίησης από τη ζωή. Ωστόσο, η σχέση δεν είναι γραµµική: η µέτρια και συνειδητή χρήση φαίνεται να έχει ουδέτερη ή και θετική επίδραση, ενώ η υπερβολική ή παθητική χρήση τείνει να είναι επιβλαβής. Συνολικά, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορούν είτε να ενισχύσουν είτε να υπονοµεύσουν την ευτυχία, ανάλογα µε την ένταση, το περιεχόµενο και τον τρόπο συµµετοχής του χρήστη.

Η ευτυχία της νέας γενιάς

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση World Happiness Report 2026, παρατηρείται σαφής µείωση της ευτυχίας των νέων σε ορισµένες περιοχές του κόσµου, ιδιαίτερα σε αγγλόφωνες χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Η τάση αυτή δεν είναι παγκόσµια, αλλά εµφανίζεται πιο έντονα στη Βόρεια Αµερική και σε τµήµατα της ∆υτικής Ευρώπης, όπου η ικανοποίηση ζωής των ατόµων κάτω των 25 ετών έχει µειωθεί την τελευταία δεκαετία. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές, όπως η Λατινική Αµερική ή η Μέση Ανατολή, τα επίπεδα ευηµερίας των νέων παραµένουν πιο σταθερά. Οι βασικές εξηγήσεις για αυτή τη µείωση σχετίζονται κυρίως µε κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Πρώτον, η υπερβολική χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να συνδέεται µε χαµηλότερα επίπεδα ευτυχίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παθητική κατανάλωση περιεχοµένου και σύγκριση µε άλλους. ∆εύτερον, παρατηρείται αύξηση της µοναξιάς και µείωση της κοινωνικής υποστήριξης. Ένα σηµαντικό ποσοστό νέων δηλώνει ότι δεν έχει κάποιον να στηριχθεί και να τον βοηθήσει. Επιπλέον, η αποδυνάµωση των κοινωνικών δεσµών, οι οικονοµικές πιέσεις και οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδηµίας έχουν επιδεινώσει την ψυχική υγεία των νέων. Τέλος, η µείωση της εµπιστοσύνης στην κοινωνία και στους θεσµούς φαίνεται επίσης να επηρεάζει αρνητικά την ευηµερία τους. Συνολικά, η µείωση της ευτυχίας των νέων είναι ένα σύνθετο φαινόµενο που συνδέεται µε αλλαγές στον τρόπο ζωής, την τεχνολογία και τις κοινωνικές σχέσεις.

Οι τάσεις στη παγκόσµια ευτυχία

Οι βασικές τάσεις της παγκόσµιας ευτυχίας, σύµφωνα µε τη φετινή αλλά και τις πιο πρόσφατες εκθέσεις, διαµορφώνονται ως εξής:

Σταθερή κυριαρχία των σκανδιναβικών χωρών: Χώρες όπως η Φινλανδία παραµένουν στην κορυφή για πολλά συνεχόµενα χρόνια, λόγω υψηλής εµπιστοσύνης, ισότητας και ισχυρών κοινωνικών δοµών.

Αύξηση ανισοτήτων στην ευηµερία: Παρατηρείται διεύρυνση των διαφορών ευτυχίας τόσο µεταξύ χωρών όσο και στο εσωτερικό τους.

Μείωση ευτυχίας στους νέους σε ορισµένες χώρες: Ιδιαίτερα σε αγγλόφωνες χώρες, η ικανοποίηση ζωής των νέων έχει µειωθεί την τελευταία δεκαετία.

Αύξηση µοναξιάς και κοινωνικής αποµόνωσης: Περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά νέοι, δηλώνουν ότι δεν έχουν κοινωνική στήριξη, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ευτυχία.

Σηµασία κοινωνικών σχέσεων και καλοσύνης: Η γενναιοδωρία, η εµπιστοσύνη και οι πράξεις βοήθειας συνδέονται έντονα µε υψηλότερα επίπεδα ευηµερίας.

Επιρροή της ψηφιακής ζωής: Η έντονη χρήση κοινωνικών δικτύων, ειδικά η παθητική χρήση, συνδέεται µε χαµηλότερη ευτυχία, κυρίως στους νέους.

Ανάκαµψη αλλά µε προκλήσεις: Η παγκόσµια ευτυχία δείχνει σηµάδια σταθεροποίησης µετά τις κρίσεις των τελευταίων ετών, αλλά παραµένει εύθραυστη.

Συνολικά, η τάση δείχνει ότι η ευτυχία εξαρτάται ολοένα περισσότερο από κοινωνικούς παράγοντες (σχέσεις, εµπιστοσύνη, κοινότητα) και λιγότερο από το εισόδηµα και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.

Η κατάταξη των χωρών στη πρόσφατη έκθεση για τη παγκόσµια ευτυχία και ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης τους

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση World Happiness Report 2026, οι πιο ευτυχισµένες χώρες στον κόσµο εξακολουθούν να είναι κυρίως Ευρωπαϊκές, ιδιαίτερα από τη Βόρεια και τη κεντρική Ευρώπη. Στις 10 πρώτες στη κατάταξη χώρες οι 8 είναι Ευρωπαϊκές ενώ στις 20 πρώτες οι 15 είναι Ευρωπαϊκές. Οι Σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται στη πρώτη εξάδα της κατάταξης. Γενικά, η κατάταξη δείχνει ότι χώρες µε ισχυρό κοινωνικό κράτος, υψηλά επίπεδα εµπιστοσύνης και καλές δηµόσιες υπηρεσίες καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις. Ιδιαίτερα οι σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούν σταθερά, γεγονός που αποδίδεται στην ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή τους.

Ένας άλλος ευρέως αποδεκτός δείκτης που απεικονίζει την ευηµερία µίας κοινωνίας είναι ο ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index-HDI). Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη (Human Development Report 2025 του προγράµµατος ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, µε δεδοµένα 2023), οι χώρες µε τον υψηλότερο ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης είναι κυρίως Ευρωπαϊκές και ανεπτυγµένες οικονοµίες. Γενικά, οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλό προσδόκιµο ζωής, ισχυρά εκπαιδευτικά συστήµατα και υψηλό εισόδηµα. Ο ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης συνεκτιµά ακριβώς αυτούς τους τρεις βασικούς παράγοντες: α) υγεία, β) εκπαίδευση και γ) επίπεδο διαβίωσης. Στη κορυφή της κατάταξης βρίσκονται χώρες µε σταθερούς θεσµούς, κοινωνική πρόνοια και υψηλή ποιότητα ζωής.

Η θέση της Ελλάδας στη πρόσφατη έκθεση για την ευτυχία

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία του World Happiness Report (έκδοση 2025–2026), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 81η θέση παγκοσµίως. Η θέση αυτή δείχνει µια σηµαντική επιδείνωση σε σύγκριση µε προηγούµενα χρόνια. Συγκεκριµένα:

Το 2023 και 2022 γύρω στην 58η θέση

Το 2024 η Ελλάδα βρισκόταν περίπου στην 64η θέση

Το 2025 υποχώρησε απότοµα στην 81η θέση, δηλαδή περίπου 17 θέσεις χαµηλότερα µέσα σε έναν χρόνο.

Η πτώση αυτή συνοδεύεται και από µικρή µείωση στη βαθµολογία ευτυχίας γεγονός που δείχνει επιδείνωση της υποκειµενικής ποιότητας ζωής των πολιτών. Συνολικά, παρατηρείται ότι η Ελλάδα, αν και είχε παρουσιάσει βελτίωση τα προηγούµενα χρόνια (µετά την οικονοµική κρίση), τα τελευταία δεδοµένα δείχνουν νέα κάµψη. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να αποδοθούν σε παράγοντες όπως οικονοµικές πιέσεις, κοινωνική ανασφάλεια και χαµηλότερη εµπιστοσύνη στους θεσµούς. Συνεπώς, η τρέχουσα εικόνα δείχνει ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει αισθητά στην παγκόσµια κατάταξη ευτυχίας σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.

Συµπεράσµατα

Η φετινή Έκθεση Παγκόσµιας Ευτυχίας (World Happiness Report-2026) καταλήγει σε ορισµένα βασικά συµπεράσµατα όπως:

Οι σκανδιναβικές χώρες (όπως η Φινλανδία, η ∆ανία και η Ισλανδία) παραµένουν στις πρώτες θέσεις, χάρη σε υψηλά επίπεδα εµπιστοσύνης, κοινωνικής στήριξης και ποιότητας ζωής.

Η ευτυχία δεν εξαρτάται µόνο από το εισόδηµα ενώ σηµαντικό ρόλο παίζουν οι κοινωνικές σχέσεις, η εµπιστοσύνη στους θεσµούς και η αίσθηση ελευθερίας.

Η ψυχική υγεία, ιδιαίτερα στους νέους, παρουσιάζει ανησυχητική επιδείνωση σε πολλές χώρες, παρά την οικονοµική ανάπτυξη.

Η µοναξιά αυξάνεται παγκοσµίως και συνδέεται άµεσα µε χαµηλότερα επίπεδα ευτυχίας.

Οι πράξεις καλοσύνης και η κοινωνική συνοχή (π.χ. εθελοντισµός, βοήθεια προς άλλους) ενισχύουν σηµαντικά την ευηµερία.

Οι ανισότητες, τόσο οικονοµικές όσο και κοινωνικές, συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική ευτυχία των κοινωνιών.

Η εµπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και τους θεσµούς σχετίζεται στενά µε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή.

Συνολικά, η έκθεση τονίζει ότι η ευτυχία είναι πολυδιάστατη: δεν αφορά µόνο την οικονοµία, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις, την ασφάλεια, την υγεία και την κοινωνική εµπιστοσύνη.

*Ο Γιάννης Βουρδουµπάς είναι χηµικός Μηχανικός, ΕΜΠ, M.Sc., Ph.D. (vourdoubas.com)