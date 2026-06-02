Η ουσία και τα προσχήµατα

Γιώργος Κώνστας
Τρία συνέδρια που διοργάνωναν µεγάλοι όµιλοι Μέσων Ενηµέρωσης πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα δύο µηνών στην Κρήτη, δύο στο Ηράκλειο, ένα την περασµένη Παρασκευή στα Χανιά.
Κοινό χαρακτηριστικό τους η συζήτηση για την ανάπτυξη της Κρήτης, µε καλεσµένους 10-15 υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραµµατείς το καθένα, τραπεζίτες, εκπρόσωπους κατασκευαστικών οµίλων, ξενοδόχους, ανθρώπους της αγοράς, κάποιοι δήµαρχοι και η πάντα παρούσα Περιφέρεια.
∆εν θα περίµενε κανείς ότι σε τέτοιες συζητήσεις θα καλούνταν να καταθέσουν την άποψη τους κινήσεις πολιτών, συλλογικότητες, έστω και κάποιοι αυτοδιοικητικοί που έχουν άλλες απόψεις.
Αλλά ανοίγεις συζήτηση για το ενεργειακό του νησιού, το µέλλον του τουρισµού, τις χρηµατοδοτήσεις από τα πιστωτικά ιδρύµατα, νέες µεγάλες κατασκευαστικές παρεµβάσεις -όπως την Παρασκευή- δίχως να κληθούν τα Τεχνικά και Οικονοµικά Επιµελητήρια;
Χωρίς να ληφθούν υπόψιν έρευνες και µελέτες των Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων του νησιού (για τα οποία όλοι διαρρηγνύουν τα ιµάτια τους… προσδοκώντας σε φτηνή -οικονοµικά- έρευνα ) για τις φέρουσες ικανότητες της Κρήτης;
Η στοιχειώδης κοινή λογική αρκεί για να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε τους στόχους και τις επιδιώξεις αυτών των συνεδρίων, ωστόσο το ότι δεν φροντίζουν να τηρήσουν ούτε τα προσχήµατα, είναι ακόµα πιο ενδεικτικό των προθέσεών τους…

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

