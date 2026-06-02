Η ουσία και τα προσχήµατα

Τρία συνέδρια που διοργάνωναν µεγάλοι όµιλοι Μέσων Ενηµέρωσης πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα δύο µηνών στην Κρήτη, δύο στο Ηράκλειο, ένα την περασµένη Παρασκευή στα Χανιά.

Κοινό χαρακτηριστικό τους η συζήτηση για την ανάπτυξη της Κρήτης, µε καλεσµένους 10-15 υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραµµατείς το καθένα, τραπεζίτες, εκπρόσωπους κατασκευαστικών οµίλων, ξενοδόχους, ανθρώπους της αγοράς, κάποιοι δήµαρχοι και η πάντα παρούσα Περιφέρεια.

∆εν θα περίµενε κανείς ότι σε τέτοιες συζητήσεις θα καλούνταν να καταθέσουν την άποψη τους κινήσεις πολιτών, συλλογικότητες, έστω και κάποιοι αυτοδιοικητικοί που έχουν άλλες απόψεις.

Αλλά ανοίγεις συζήτηση για το ενεργειακό του νησιού, το µέλλον του τουρισµού, τις χρηµατοδοτήσεις από τα πιστωτικά ιδρύµατα, νέες µεγάλες κατασκευαστικές παρεµβάσεις -όπως την Παρασκευή- δίχως να κληθούν τα Τεχνικά και Οικονοµικά Επιµελητήρια;

Χωρίς να ληφθούν υπόψιν έρευνες και µελέτες των Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων του νησιού (για τα οποία όλοι διαρρηγνύουν τα ιµάτια τους… προσδοκώντας σε φτηνή -οικονοµικά- έρευνα ) για τις φέρουσες ικανότητες της Κρήτης;

Η στοιχειώδης κοινή λογική αρκεί για να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε τους στόχους και τις επιδιώξεις αυτών των συνεδρίων, ωστόσο το ότι δεν φροντίζουν να τηρήσουν ούτε τα προσχήµατα, είναι ακόµα πιο ενδεικτικό των προθέσεών τους…