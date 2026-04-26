Η Ουκρανία τιμά την επέτειο των 40 ετών από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ

Η Ουκρανία τιμά σήμερα την 40η επέτειο της πυρηνικής καταστροφής στο Τσερνόμπιλ και εκδηλώσεις μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον χώρο όπου βρίσκεται αυτός ο πρώην πυρηνικός σταθμός της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης στη βόρεια Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρευρεθεί σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό. Λόγω της συνεχιζόμενης από το 2022 εισβολής της Ρωσίας και της εγγύτητας του Τσερνόμπιλ στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Μόσχας, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο Κίεβο και άλλες πόλεις σχεδιάζονται προς τιμήν των θυμάτων της καταστροφής, που σημειώθηκε το 1986, εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν τήρηση λεπτών σιγής, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και καταθέσεις στεφάνων.

Τελετές μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες απ’ όλη τη Σοβιετική Ένωση είχαν αναπτυχθεί την εποχή εκείνη στο Τσερνόμπιλ σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη ραδιενεργό μόλυνση.

Στις 26 Απριλίου 1986, μια δοκιμή στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην τότε Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας βγήκε εκτός ελέγχου. Ο αντιδραστήρας αριθμός τέσσερα υπέστη καταστροφική βλάβη, απελευθερώνοντας ραδιενεργό υλικό στην ατμόσφαιρα.

Ραδιενεργά νέφη εξαπλώθηκαν σε τμήματα της βόρειας και της δυτικής Ευρώπης. Περισσότερο επλήγησαν η Λευκορωσία και η δυτική Ρωσία. Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας απελευθέρωνε επί μήνες ραδιενέργεια.

Ειδικοί υπολογίζουν σε δεκάδες χιλιάδες τους θανάτους που σχετίζονται με την καταστροφή. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη αποκλεισμού 30 χιλιομέτρων που δημιουργήθηκε γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, που βρίσκεται πλέον εκτός λειτουργίας.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

